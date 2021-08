Reality musical ‘The Masked Singer Brasil’ garante boa audiência para Globo

Dando um descanso para o “The Voice Brasil”, pelo menos em 2021, a Globo apostou em um novo formato de reality show musical para as noites de terça-feira e estreou nesta semana o “The Masked Singer Brasil”, competição com cantores fantasiados.

E, em sua primeira noite no ar, o programa foi muito bem, deixando a Globo em primeiro lugar na Grande São Paulo. O show apresentado pela cantora Ivete Sangalo garantiu ótimos índices de audiência, com média de 18,6 pontos, picos de 23,7 e share de 32%. Na terça-feira passada, a Globo obteve 15,8 pontos com a transmissão da Olimpíada de Tóquio.

O SBT ficou em segundo lugar no confronto direto com o “The Masked Singer Brasil”, ficando com 12,7 com mais um jogo da Libertadores da América, seguido do “Programa do Ratinho”. A terceira colocada Record TV, por sua vez, contabilizou 7 pontos graças à dobradinha entre a novela “Topíssima” e o reality show “Ilha Record”.

Resumo do programa

A empolgação de Ivete Sangalo no comando do “The Masked Singer Brasil” conduziu o reality do começo ao fim.

Como brincadeira de criança, o programa levou aos telespectadores três batalhas musicais divertidas. A cada batalha, o público votava em quem mais gostou. No final, os jurados imunizam um dos vencedores e salvam dois dos que menos agradaram ao público. Ao final, o eliminado é desmascarado.

No primeiro combate musical, os telespectadores assistiram ao show de um Unicórnio e de uma Arara, com o Unicórnio vendendo com 61% dos votos da plateia. Na segunda batalha, um astronauta e um coqueiro. Para o público, o coqueiro foi o melhor cantor, com 59% dos votos. O terceiro foi entre um dogão e um girassol, dando a vitória para o girassol, com 64%.

Depois dos embates musicais, os jurados elegeram o unicórnio como o melhor da noite, dando imunidade para o próximo programa. “Os três surpreenderam a gente na graça e no carisma, mas hoje nós vamos dar essa moral para a apaixonante Unicórnio”, disse Edu Sterblitch.

Já o dogão, ou melhor, Sidney Magal, foi o primeiro desmascarado do “The Masked Singer Brasil”. Para a decisão ser tomada, os jurados salvaram os outros dois menos votados. “Precisamos ver mais arara e resolvemos salvar o astronauta essa semana”, disse Edu, ao revelar a decisão tomada em conjunto.

Emocionado, Sidney conta que cumpriu com o objetivo de enganar os jurados: “Eu não podia chegar próximo daquilo que eu sou. Esse foi o motivo maior da minha entrada no programa. Eu sou avô da Madalena e eu queria que essa imagem ficasse para sempre nela”.