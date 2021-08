[CONFIRMADO] Netflix renova ‘Sweet Tooth’ para a 2ª temporada

Recentemente, a Netflix anunciou a renovação da série “Sweet Tooth” para uma 2ª temporada. A produção, que estreou em 4 de junho na plataforma de streaming, é baseada nos quadrinhos homônimos de Jeff Lemire e ambientada em um mundo pós-apocalíptico.

Como todo o elenco, o diretor Jim Mickle recebeu a notícia com muita empolgação. “Fico igualmente empolgado e emocionado ao ver como as pessoas em todo o mundo se apaixonaram pelo nosso menino-cervo. Estamos muito felizes pela chance de continuar a parceria com a Netflix, mostrando mais uma parte da jornada extraordinária de Gus e seus amigos”, relatou Jim, que também é produtor e roteirista da 2ª temporada.

Além de Mickle, Susan Downey, Robert Downey Jr. e Amanda Burrell da Team Downey, bem como Linda Moran, voltam como produtores executivos e Evan Moore, também da Team Downey, retoma o posto de produtor. Já Oanh Ly (“O Mundo Sombrio de Sabrina”) se junta à equipe assinando a coprodução executiva da nova temporada.

Divulgação/Netflix

Para quem não acompanhou a 1ª temporada, a história de “Sweet Tooth” se passa cerca de 10 anos após um evento trágico conhecido como Grande Colapso, que acabou espalhando o caos em todos os lugares do mundo, fazendo ainda com que misteriosos seres híbridos nascessem.

Esses bebês, que nascem metade humanos, metade animais, representavam um grande perigo para a humanidade. Dessa forma, como não haviam sido descobertas as causas para o seu surgimento, eles foram isolados do restante da população. É nesse contexto que Gus (Christian Convery), vivendo em uma casa na floresta, desenvolve uma amizade com o nômade Jepperd (Nonso Anozie).

Divulgação/Netflix

A partir disso, os dois partem em uma jornada, percorrendo os Estados Unidos em busca de respostas sobre as origens do menino híbrido e também sobre o passado de Jepperd. Aos poucos, outros personagens vão surgindo em seu caminho.

A continuação de “Sweet Tooth” terá no elenco Christian Convery (Gus), Nonso Anozie (Jepperd), Adeel Akhtar (Dr. Singh), Will Forte (Richard), Stefania LaVie Owen (Ursa), Dania Ramirez (Aimee Eden), Aliza Vellani (Rani Singh) e Neil Sandilands (General Abbot), com James Brolin fazendo a voz do narrador

A 1ª temporada de “Sweet Toot”h estreou em 4 de junho de 2021 e 60 milhões assistiram a série nas primeiras quatro semanas.