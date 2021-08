Netflix confirma 3ª temporada de ‘Sex Education’ para setembro

A Netflix finalmente confirmou o lançamento da 3ª temporada de “Sex Education”. A série estreia na plataforma no dia 17 de setembro. Segundo a sinopse, a 3ª temporada continuará sendo protagonizada por Otis Milburn (Asa Butterfield), que continua descobrindo-se sexualmente, enquanto investe em relações casuais.

Mas os fãs devem vibrar mesmo com o relacionamento entre os personagens Eric (Ncuti Gatwa) e Adam (Connor Swindells), que, depois de tantos conflitos intensos, não terão mais um namoro escondido. No entanto, a série deve trazer mais questões relacionadas ao casal.

Outra surpresa na série escrita e criada por Laurie Nunn, com produção da Eleven, será a descoberta inesperada da gravidez de Jean (Gillian Anderson) e as incertezas sobre seu relacionamento com Jakob (Mikael Persbrandt). Paralelamente a todas essas questões, há ainda a chegada de Hope (Jemima Kirke), a nova diretora de Moordale, que resolve instituir novas políticas no colégio.

Falando na nova diretora do colégio onde Otis estuda, recentemente, a Netflix liberou o primeiro teaser da 3ª temporada de “Sex Education”, onde conhecemos a diretora Hope Haddon, interpretada por Jemima Kirke, da série “Girls”.

A atriz Jemima Kirke não é a única novidade no elenco. Também estarão presentes Jason Isaacs como Peter Groff, o irmão mais velho de Michael Groff (Alistair Petrie), Dua Saleh, fazendo sua estreia na atuação como Cal, uma pessoa não-binária que estuda em Moordale e imediatamente entra em conflito com a nova visão de Hope para a escola, e Indra Ové como Anna, mãe adotiva da meia-irmã de Maeve, Elsie.

Por conta da pandemia do coronavírus, a produção da série teve um hiato de 20 meses. Agora, a continuação de “Sex education” terá oito episódios.