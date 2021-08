O filme escondido de Margot Robbie na Netflix

Em tempos de ‘Esquadrão Suicida’ e o destaque dado pela crítica novamente à atuação de Margot Robbie como a vilã da DC Arlequina, o nome da atriz está em alta e suas antigas produções dão o tom de como a atriz evoluiu com o passar do tempo.

Como quase todas as outras atrizes australianas que chegaram em Hollywood antes dela, Margot começou sua carreira nas novelas ‘Neighbours’ ou ‘Home and Away’, ambas transmitidas na Austrália desde a década de 1980 . Curiosamente, tendo interpretado Donna Freedman em ‘Home and Away’, ela foi para os Estados Unidos e, quase que instantaneamente conseguiu um papel coadjuvante como a esposa de Leonardo DiCaprio em ‘O Lobo de Wall Street’.

Na época, Margot tinha 23 anos e hoje aos 31 anos ela prova ser um dos talentos mais aclamados de sua geração, seja interpretando Arlequina, ou Tonya em ‘Era uma vez em Hollywood’, filme de Quentin Tarantino com Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. O longa está disponível no Amazon Prime Video.

Mas existe um filme, do qual poucos vão lembrar a participação de Margot Robbie: ‘Mary Queen of Scots’ tem a atriz no papel da Rainha Elizabeth I da Escócia.

Lançado em 2018, o filme está disponível no catálogo da Netflix e conta com duas poderosas atuações: Saoirse Ronan, no papel-título, e Robbie como a Rainha Elizabeth I. A trama é sobre as conspirações reais e políticas de uma Escócia de 1561.

De acordo com o We Got this Covered, os assinantes da Netflix “provaram ser fãs de dramas de época pitorescos neste fim de semana, com Mary Queen of Scots tendo feito uma surpreendente corrida até a lista de mais assistidos depois de subir dezenove posições para a décima terceira”.