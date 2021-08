Ex-BBB Arthur Picoli doa carro após ameaças e perseguição

O ex-BBB 21 Arthur Picoli abriu o jogo sobre a vida após o reality show “Big Brother Brasil”, durante uma entrevista ao youtuber Júnior Coimbra, no canal Rap 77. Na entrevista, o atleta capixaba, que atualmente é contratado pelo Flamengo, falou que doou o carro que ganhou no reality show da Globo após sofrer ameaças com ataques de ódio e até perseguição.

“Eu dei o meu carro. Por causa de placa etc. As pessoas me seguiam quando eu ia treinar. Me filmavam entrando na academia, depois eu saindo, entrando no carro, o carro saindo e elas indo atrás. Peguei o carro e vazei. A galera estava realmente atrás de mim. E eu não acreditava, achava que era adolescente da internet. E baseado em quê? O que eu fiz para isso? Ameaçaram minha mãe, meu sobrinho de 02 anos“, revelou Arthur.

O instrutor de crossfit ainda falou sobre a relação problemática que teve com Carla Diaz no BBB21. Ele admitiu que errou no relacionamento com a atriz e explicou-se. “Aqui fora a vida é boa, eu me dou muito bem. Há dois anos eu morava num distrito de três mil habitantes. Lá dentro tem nove câmeras só na cozinha, fora o que gente não vê. E, por ser uma pessoa famosa, é muito difícil. Nunca tinha ficado com ninguém famoso. Não sabia nem como cantá-la“, disse Arthur, que afirmou que suas atitudes dentro da casa foram mal interpretadas.

Já sobre a relação do público com ele e Carla, o instrutor de crossfit afirmou: “Acho que as pessoas tiveram uma visão um pouco deturpada da situação. Antes do paredão falso eu falei: ‘Vamos nos afastar porque quem está comigo está saindo’. Só que a gente morava junto, não tinha como afastar. O que ia afastar era eliminação. E, quando a pessoa sai e você fica mal, isso te faz pensar. Eu errei, falei diversas besteiras, bobagens, como a gente fala aqui. Se colocassem uma câmera na cara de todo mundo, todo mundo se ferra”.

Ainda sobre o “Big Brother Brasil”, o youtuber trouxe de volta a cena mais emblemática do programa, quando Carla Diaz ajoelhou pedindo que Arthur Picoli fosse “um parceiro na vida e no jogo”. “Sobre o negócio de ajoelhar, ela já falou milhões de vezes que foi premeditado para mostrar que a gente estava jogando junto, e a galera taxa como uma coisa diferente. Igual falam do lance do ‘partiu’ [a resposta dele à proposta dela]. Em momento algum eu fui seco, eu fiquei das 22h às 10h bebendo pra caramba, uma hora depois ela chegou na casa. Eu não estava nem de ressaca, estava bêbado ainda. E é meu jeito. As pessoas não aceitam o jeito das pessoas”, desabafou ele.

Arthur Picoli contou ainda que tem dificuldades com relações amorosas. “Tenho dificuldade de mostrar sentimentos. Resenhar é superfácil, tenho facilidade de falar com as pessoas, mas, quando o assunto é relacionamento, desanda tudo”.