Realeza celebra aniversário de Meghan Markle nas redes sociais

Bandeira branca!

Kate Middleton, príncipe William, príncipe Charles, Camilla e a Rainha Elizabeth usaram as redes sociais nesta quarta-feira, 4 de agosto, para celebrar o aniversário de 40 anos de Meghan Markle. A duquesa celebra a data anunciando um novo projeto para apoiar mulheres em meio à pandemia através da Fundação Archewell, ao lado do marido, príncipe Harry, e dos filhos, Archie, de 2 anos, e Lilibet Diana, de 2 meses.

A conta da Família Real no Twitter, que representa a Rainha Elizabeth e o Palácio de Buckingham, postou três fotos da Duquesa de Sussex, incluindo sua ida a Cheshire em 2018 ao lado da Rainha. Outra foto era da viagem de Meghan e Harry à África do Sul, em 2019, com Archie. A terceira foto mostrava Meghan e Harry no Endeavor Awards, evento que homenageia militares homens e mulheres que enfrentaram novos desafios.

🎈 Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/xvrRH4sEwX — The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2021

William e Kate Middleton postaram um tweet com uma foto da Duquesa de Sussex durante sua turnê pela Austrália, Nova Zelândia e Pacífico Sul com o príncipe Harry em 2018.

Wishing a happy 40th birthday to The Duchess of Sussex! 🎂 pic.twitter.com/qekFyLPmiD — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2021

Já o perfil do príncipe Charles e de sua esposa Camilla apresentou uma foto de Meghan com o sorriso largo para celebrar a data.

Wishing The Duchess of Sussex a very happy 40th birthday. 🎈 pic.twitter.com/dCncyhMLrQ — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 4, 2021

Para quem não lembra, o aniversário de Meghan marca um ano de uma nova vida ao lado do príncipe Harry, quando eles decidiram se estabelecer na praia de Montecito, na Califórnia, nos Estados Unidos. Os dois passam por uma licença familiar após o nascimento do segundo filho, a pequena Lilibet Diana, de apenas dois meses.