Kate Middleton assume cargo que foi de príncipe Harry

Embora o anúncio oficial do novo cargo de Kate Middleton ainda não tenha sido feito, o The Sunday Times garante que a Rainha vai oficializar em breve. Saiba tudo!

Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, deve ser anunciada como patrona da Rugby Football Union (RFU) e da Rugby Football League (RFL). A informação foi divulgada em primeira mão pelo The Sunday Times que garantiu a confiabilidade das fontes.

O anúncio oficial ainda não foi feito, mas é esperado para os próximos meses, antes do início da Copa do Mundo da liga de rugby, em outubro deste ano. A duquesa de 39 anos é conhecida por ser fã de rúgbi e cresceu assistindo a jogos com sua família. Atualmente ela já é patrona Real do All England Lawn and Tennis Croquet Club, da Lawn Tennis Association, da SportsAid e do 1851 Trust.

Para quem não lembra, em 2014, sua irmã Pippa Middleton compartilhou um vislumbre da obsessão dos Middletons com o esporte. Em entrevista à Vanity Fair, ela disse: “O rúgbi sempre foi um esporte muito presente em nossa família e o ponto focal eram as partidas internacionais. Planejávamos nossos fins de semana em torno das partidas. Se perdêssemos, meu pai estaria chateado pelo resto da tarde, como se ele realmente tivesse perdido um jogo super importante”.

Kate participou da Copa do Mundo de rugby em 2015 e da partida França x País de Gales Six Nations em Paris em 2017. Seu marido, o príncipe William, é patrono da Welsh Rugby Union.

O cargo de patrono da RFU e RFL foi ocupado pelo Príncipe Harry por cinco anos. Após sua saída oficial da Coroa, no início de 2020, o cargo de patrono foi ocupado pela Rainha.