Fotógrafo Real revela detalhes do casamento de Lady Di e príncipe Chales em documentário inédito

“O documentário trouxe de volta muitas memórias. Principalmente por causa das lembranças que tive nos dois dias anteriores ao casamento”, disse o fotógrafo Real Kent Gavin.

O documentário “Wedding of The Century’, produzido pela Touchdown Films, resgatou as imagens e restaurou digitalmente toda a transmissão do casamento de Lady Di e do príncipe Charles que comemorou, no último 29 de julho, 40 anos.

Disponível no serviço de streaming britânico, Britbox, o documentário apresenta takes inéditos do grande dia e também resgata histórias e personagens. Um dos entrevistados é o fotógrafo Real Kent Gavin, que foi um dos principais fotógrafos do casamento de Charles e Diana e também foi escolhido a dedo para fotografar o batizado do Príncipe William.

“O documentário trouxe de volta muitas memórias. Principalmente por causa das lembranças que tive nos dois dias anteriores ao casamento. Eu estava com Diana quando ela estava no jogo de pólo com a princesa Anne e sua irmã. E, como sabemos agora, ela queria cancelar o casamento porque havia descoberto sobre Camilla. Lembro-me especificamente de como ela estava chateada. Ela deixou o jogo e foi para casa muito cedo”, disse Kent Gavin à Pure Now.

“Há tantas coisas que eu gostaria de ter sabido naquela época e que sei agora. O que me lembro naquele dia foi a tristeza no rosto de Diana quando a vi pela primeira vez caminhando pelo corredor com o véu e a diferença de quando ela voltou com Charles e como ela estava feliz e sorridente. O casamento trouxe muita felicidade para todos. Porque naquela época, a Inglaterra ou o Reino Unido estavam em um estado terrível, ratos nas ruas, recessão, e o casamento trouxe muita felicidade para centenas e centenas de pessoas”, finalizou Gavin.