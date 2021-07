Local da festa de casamento de Meghan Markle e Harry será aberto à visitação

Frogmore House, onde Meghan Markle e Harry fizeram a festa de casamento será aberto à visitação e o valor arrecadado com as vendas dos bilhetes será encaminhado para instituições de caridade.

A Frogmore House, que recebeu 200 convidados para uma recepção após o casamento de Meghan e Harry, em maio de 2018, está abrindo suas portas para visitantes em 2022. A residência Real será aberta durante três dias e os lucros da venda de bilhetes serão doados a instituições de caridade selecionadas pela Coroa britânica.

Para quem não lembra, depois de casarem na Capela de São Jorge, Meghan e Harry se reuniram com amigos e familiares para uma recepção na hora do almoço oferecida pela Rainha Elizabeth dentro do Castelo de Windsor.

Depois do almoço com a Rainha, Meghan e o príncipe Harry continuaram as celebrações de casamento com uma festa noturna. Ambos trocaram de roupa: Meghan estava com um vestido de noiva frente única de Stella McCartney e Harry trocou o uniforme por um terno preto com gravata borboleta. Eles foram em direção a Frogmore House, localizado a 800 metros ao sul de Windsor Castelo.

A Frogmore House foi construída originalmente durante o século 17, mas se tornou uma residência real em 1792, quando foi comprada pela esposa de George III, a Rainha Charlotte. Nos últimos 300 anos, membros da família real desfrutaram do refúgio no campo por suas belas paisagens.