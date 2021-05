Meghan Markle reaparece pela primeira vez após entrevista bombástica à Oprah

A Duquesa de Sussex apareceu “gravidíssima” e por uma causa justa: pedir recursos e políticas públicas para a compra de vacinas para os países mais impactados pela pandemia.

Longe das terras da Rainha, Meghan Markle apareceu publicamente no último domingo, 9, pela primeira vez após a entrevista à Oprah Winfrey. A entrevista, que foi ao ar deste ano primeiramente na TV dos Estados Unidos e depois no Reino Unido, caiu como uma bomba na Família Real britânica. Isso porque, dentre outras coisas, a Duquesa de Sussex declarou que seu filho Archie teria sido alvo de comentários racistas e que teria sido negado a ela atendimento psicológico. Em resposta, alguns dias depois, o Príncipe William foi indagado por um repórter sobre as declarações da cunhada e disse: “Não somos uma família racista”.



Três dias depois da divulgação da entrevista, o Palácio de Buckingham divulgou uma nota na qual esclarece que a rainha Elizabeth ficou triste com tudo o que foi relatado por Meghan e Harry durante a entrevista e que tudo será “resolvido em família”.

Longe do Reino Unido, dos membros da Família Real e morando nos Estados Unidos, Meghan apareceu em um vídeo gravado para o Vax Live, um show de caridade para “reunir o mundo”, Meghan exibiu sua barriga em um vestido de camisa vermelho com estampa floral de Carolina Herrera, avaliado em US$ 1.690 dólares (aproximadamente R$ 8.800 reais).

O que ela estava fazendo lá?

Meghan é uma celebridade engajada com assuntos globais e causas que refletem seus valores. Agora, ela e o Príncipe Harry estão engajados no Vax Live – Global Citzen, uma iniciativa que reúne celebridades da música e do cinema para conseguir fundos para a compra de vacinas. Outras celebridades se juntaram à causa como Jennifer Lopez, Selena Gomez e o próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente Kamala Harris, também participaram da transmissão ao vivo. Assista abaixo a transmissão completa.

O discurso de Meghan enfocou sobre como a pandemia da Covid-19 impactou e afetou desproporcionalmente mulheres e meninas, principalmente as mulheres negras. Não ficou confirmado, mas parece que o vídeo foi gravado no jardim dos Sussex. A Duquesa disse que ela e Harry estão “emocionados” por estarem se preparando para o nascimento de sua filha, acrescentando: “Quando pensamos em ela, pensamos em todas as jovens mulheres e meninas em todo o mundo que devem receber a capacidade e o apoio para nos liderar”.

Como presidentes de campanha da Vax Live, Meghan e Harry acreditam que é “crítico” garantir que todos no mundo tenham a chance de se recuperar das consequências devastadoras do COVID. Ela falou também sobre como “as mulheres, e especialmente as mulheres negras, viram uma geração de ganhos econômicos ser eliminada” e continuou: “Desde o início da pandemia, quase 5,5 milhões de mulheres perderam o trabalho nos Estados Unidos e 47 milhões espera-se que mais mulheres em todo o mundo caiam na pobreza extrema”.

Embora Meghan não pudesse comparecer pessoalmente ao show, o Príncipe Harry, foi recebido no palco com aplausos de pé, uma cortesia de uma multidão de funcionários que estavam vacinados da linha de frente. Em seu discurso, ele disse: “Esta pandemia não pode terminar a menos que ajamos coletivamente com um compromisso sem precedentes com nossa humanidade compartilhada”, acrescentando: “A vacina deve ser distribuída a todos em todos os lugares”.