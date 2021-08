Aniversário de Meghan Markle será organizado pelo relações públicas de Kim Kardashian

Com o aniversário de 40 anos se aproximando, Meghan Markle contratou um profissional conhecido das celebridades para organizar sua festa. Saiba tudo!

No próximo 4 de agosto, Meghan Markle, completa 40 anos e, de acordo com informações divulgadas no Daily Mail, a duquesa de Sussex contratou Colin Cowie, conhecido relações públicas das celebridades. Ele já organizou festas para Kim Kardashian, Jennifer Aniston e Tom Cruise.

Uma fonte disse ao jornal britânico: “Meghan quer uma pequena reunião. Cerca de 65 pessoas estão convidadas, seus amigos mais próximos e familiares. Colin foi recomendado a ela por Oprah, que sempre dá festas fabulosas”. As amigas Serena Williams e Amal Clooney, que estiveram no chá de bebê de Archie, estarão no topo da lista de convidados, ainda segundo a fonte do jornal.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

Com a atualização das restrições sanitárias relacionadas à pandemia do coronavírus das últimas semanas, a proibição de reuniões sociais foi recentemente suspensa na Califórnia, o que permite que Meghan e Harry possam convidar os amigos mais próximos para celebrar a data.

O Daily Mail também divulgou que o príncipe Harry teria encomendado um bolo especial para Meghan em uma confeitaria que cobra de £ 160 libras, aproximadamente R$ 1.200 reais, por bolo e cuja especialidade é naked cake.