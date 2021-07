Entenda por que o príncipe Harry e Meghan Markle podem voltar a morar no Reino Unido

A empresa que contratou o príncipe Harry está abrindo uma filial no Reino Unido e, é provável, que o duque de Sussex volte ao seu país natal com mais frequência.

Após as visitas breves ao Reino Unido em abril, para o funeral do avô, e em julho, para a inauguração da estátua de Lady Di, o príncipe Harry pode estar considerando voltar a morar na Inglaterra.

Isso porque, a BetterUp, a empresa de treinamento e saúde mental na qual Harry foi recentemente contratado para o cargo de Diretor de Impacto, está expandindo suas operações em Londres.

“A demanda está nos puxando para esses mercados”, disse o presidente-executivo da BetterUp, Alexi Robichaux, ao Times Of London. De acordo com o jornal, Robichaux também disse que o Príncipe Harry “forneceu algumas dicas e insights úteis” sobre a expansão da BetterUp no Reino Unido.

Quando seu novo emprego na BetterUp foi anunciado em março, Harry disse em um comunicado que esperava “ajudar a criar impacto na vida das pessoas”. Robichaux, que foi apresentado a Harry no outono passado através de um amigo em comum, chamou a posição de um “papel significativo e substancial”, embora Harry esteja em licença paternidade desde o nascimento de sua filha Lilibet Diana, no começo de junho.