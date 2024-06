Uma colisão entre um trem de carga e um de passageiros nesta segunda-feira (17) deixou 15 pessoas mortas e 54 feridas em Bengala Ocidental, na Índia.

O trem de carga atingiu a traseira do Kanchanjunga Express que viajava de Tripura, nordeste do país, sentido Calcutá, capital de Bengala Ocidental. Com o impacto, três vagões com passageiros saíram dos trilhos.

Nas imagens, que você confere a seguir, é possível observar alguns vagões ‘suspensos’ no ar após o acidente. Segundo a ‘UOL’, a batida ocorreu após o maquinista do trem de carga não respeitar um sinal, explicou o chefe do conselho ferroviário que administra a rede nacional, Jaya Varma Sinha.

Vídeo: colisão entre trens deixa 15 mortos e 54 feridos na Índia; vagões ficaram ‘suspensos’ no ar Imagem: redes sociais

Com a colisão, o maquinista do trem de carga e um guarda do trem de passageiros morreram. Não se sabe quantas pessoas estavam a bordo do trem na hora do acidente.

Assista ao vídeo gravado após o acidente:

“Médicos, ambulâncias e equipes de emergência foram enviados ao local para as tarefas de resgate, recuperação e atendimento médico”, afirmou a ministra-chefe de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee. Ela também chamou o acidente de “tragédia”.

