Ex-funcionários do príncipe Harry acreditam que livro “está sendo escrito para acertar contas”

O anúncio da autobiografia do príncipe Harry foi feito no mês passado, mas ainda gera muita apreensão no Reino Unido.

Em meio a todos os rumores sobre o livro autobiográfico que o príncipe Harry está escrevendo, ex-funcionários Reais acreditam que a publicação funcionará como um “acerto de contas” com a Coroa.

Uma fonte Real disse ao The Sun que “os ex-membros da equipe de Harry e Meghan estão convencidos de que este livro está sendo escrito para acertar contas e provavelmente incluirá muitos detalhes sobre seu tempo dentro da Família Real. Com base na entrevista de Oprah Winfrey, alguns desses ex-trabalhadores simplesmente não confiam que uma imagem completa e precisa será apresentada. Já começaram as conversas sobre quais medidas eles podem ser capazes de tomar para proteger sua própria reputação e a da pós-publicação da monarquia”.

A fonte acrescentou que os funcionários estão tentando descobrir como eles podem responder, dizendo: “Pode haver uma cláusula dada aos funcionários para responder a quaisquer reclamações que eles considerem imprecisas. Talvez você feche os olhos se os membros da equipe usarem amigos ou familiares para corrigir o registro em seu nome”.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

No mês passado, o príncipe Harry anunciou que está escrevendo sua autobiografia. “Não estou escrevendo isso como o príncipe que nasci, mas como o homem que me tornei. Eu assumi muitos papéis ao longo dos anos, tanto literal quanto figurativamente, e minha esperança é que, ao contar minha história – os altos e baixos, os erros, as lições aprendidas – eu possa ajudar a mostrar que não importa de onde viemos, nós têm mais em comum do que pensamos. Estou profundamente grato pela oportunidade de compartilhar o que aprendi ao longo da minha vida até agora e animado para que as pessoas leiam um relato em primeira mão de minha vida que seja preciso e totalmente verdadeiro”.

O livro tem previsão de lançamento em 2022.