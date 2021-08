Silvio Santos dispara: ‘O Faustão está na rua da amargura, perdeu o emprego’

A volta de Silvio Santos ao SBT está dando o que falar. O apresentador e dono do canal retornou , no último domingo (01), com um episódio inédito do “Programa Silvio Santos” e aproveitou para mandar um recado para Faustão, que trocou de emissora e deve estrear em janeiro de 2022, na Band.

Dando risada, Silvio Santos disse: “O Faustão também já está na rua da amargura, perdeu o emprego. O Faustão foi para a Bandeirantes? Fazer o que na Bandeirantes? Coitado do Faustão! A Bandeirantes é uma boa empresa, mas o Faustão lá? Dúvido. Lá deve ter uma porção de gente que faz igual ao Faustão”.

A alfinetada de Silvio Santos sobrou até para Eliana, que faz parte do casting do SBT. “A Eliana deve ir para o lugar de Luciano Huck, nas tardes de sábado da TV Globo. A Patrícia Abravanel está rezando para ela sair do SBT e liberar mais espaço na emissora”.

Vacinado, Silvio Santos retomou em 23 julho as gravações de seu programa, depois de quase 2 anos afastado da emissora. O apresentador estava em isolamento social em casa.

Com plateia reduzida, apenas 80 pessoas, Silvio disse que João Dória (Governador de São Paulo) permitiu. “O João Dória permitiu que se fizesse o programa com 80 pessoas no palco. Foi muito difícil para a produção do programa conseguir as 80 pessoas porque nem 20 queriam vir (risos). Ainda bem que vieram as 80 (risos). Foi até difícil arranjar 20”, brincou.

Os dentes de Silvio também chamaram a atenção da audiência do “Programa Silvio Santos”. No Twitter, um fã comentou: “O Silvio Santos está meio diferentão, né?”. “Quando eu olho para os dentes do Silvio Santos eu lembro da Talia beija muito do Zorra Total”, disse outro. “Silvio Santos chegando pra gravar o programa com sua dentadura nova.”, brincou outra pessoa, ao exibir a foto de um cachorro sorridente.