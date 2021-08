Ex-BBB Juliette Freire entra para o Guinness Book

A campeã do “Big Brother Brasil 21” (Globo), Juliette Freire não para de surpreender seus seguidores com boas notícias. Só este ano, ela lançou um documentário, virou apresentadora do Multishow e, também, garota propaganda de diversas marcas importantes, além, é claro, de ter levado para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Agora, a ex-confinada pode falar que “zerou a vida”, pois acaba de entrar para o Guinness World Records (livro dos recordes) sendo a pessoa com mais curtidas, em menos tempo, em um único post do Instagram.

A postagem que garantiu o recorde foi a comemoração pela vitória no “BBB 21”, publicada no dia 4 de maio. A foto recebeu um milhão de likes em apenas três minutos. Atualmente, a foto de Juliette Freire já superou os 8 milhões de curtidas.

O recorde anterior era da cantora Billie Eilish, que tinha alcançado a marca em 5 minutos.

LEIA MAIS:

Juliette ganha programa na TV

Após fazer sucesso com o documentário “Você Nunca Esteve Sozinha”, no Globoplay,a ex-BBB Juliette Freire vai comandar a nova temporada do “TVZ”, programa musical do canal a cabo Multishow.

“Tenho certeza que vou fazer com muito amor! Tô com muito frio na barriga, é tudo novo. É um programa de música, coisa que amo muito, é isso que eu gosto, tô no lugar certo, tô muito animada”, contou Juliette.

O programa apresentado pela a campeã do “Big Brother Brasil 21” começa no dia 13 de setembro, quatro dias após término da temporada com o sambista Ferrugem. Segundo a emissora, a temporada vai durar um mês com ao vivo duas vezes por semana.