Amazon divulga primeira imagem da série ‘O Senhor dos Anéis’

Uma ótima notícia para os fãs de J. R. R. Tolkien.

Um tweet da Amazon Studios parou a internet nesta segunda, 2, quando o estúdio anunciou a data de estreia da série ‘O Senhor dos Anéis’ e compartilhou a primeira imagem da produção.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

Ainda sem título oficial, a série é ambientada durante a segunda era de J. R. R Tolkien, um período da história da Terra-média milhares de anos antes dos eventos de ‘O Hobbit’ ou ‘O Senhor dos Anéis’. Embora as filmagens já tenham começado há cerca de três meses na Nova Zelândia, os detalhes do enredo ainda estão sendo mantidos em segredo. Porém, se você leu o livro ‘Silmarillion’, você sabe que a Segunda Era foi um período de grande agitação na Terra-média, uma época na qual Sauron sobe ao poder e forjando o Um Anel.

A série será marcada pela geografia variada da Terra-média, desde o reino dos elfos de Lindon e as cidades anãs das Montanhas Nebulosas até a antiga ilha de Númenor, lar dos ancestrais reais de Aragorn.

Quanto à primeira imagem da série, a Amazon não revela muitos detalhes, apenas que é uma foto do primeiro episódio, apresentando uma misteriosa figura em branco. Mas a presença de duas árvores iluminadas ao fundo nos dá uma pista: elas parecem ser Telperion e Laurelin, as Duas Árvores de Valinor: as duas fontes de luz antigas criadas pelos Valar para dar luz a toda a Terra-média antes da existência do sol e da lua. Valinor é um lugar sagrado, lar dos poderosos e angelicais Valar, e os elfos moraram lá há séculos em tempos de paz.

Essas duas árvores foram destruídas anos antes da Segunda Era, o que sugere que o primeiro episódio do show irá cobrir um período de tempo muito mais longo do que o inicialmente esperado.

O elenco anunciado da série inclui Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani.

“Como Bilbo diz: ‘Agora acho que estou pronto para outra jornada'”, disseram os produtores JD Payne e Patrick McKay em um comunicado. “Viver e respirar a Terra-média durante todos esses meses tem sido a aventura de uma vida. Mal podemos esperar que os fãs tenham a chance de fazer isso também”, finalizaram eles no comunicado.

Com um preço relatado de cerca de US $ 464 milhões de dólares, a primeira temporada de ‘O Senhor dos Anéis’ deve ser a mais cara da TV já feita, e a Amazon já está avançando em uma segunda temporada.