Uma sequência da saga ‘Crepúsculo’ pode ser o novo investimento da Netflix

Netflix pode estar de olho em uma produção relacionada á saga ‘Crepúsculo’. Boa notícia para os fãs de Bella e Edward Cullen! Entenda tudo.

Quando a Netflix comprou os direitos de distribuição dos cinco filmes da saga ‘Crepúsculo’, muita gente ficou se perguntando: “Mas, por que todo esse esforço?”. Mesmo com toda a crítica aos filmes e aos livros que inspiraram a franquia, não há como negar os números dos longas nos cinemas. ‘A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 2’, o último filme, lançado em 2012 gerou mais de 829 milhões de dólares em bilheteria pelo mundo. É nesse sucesso que a Netflix pode estar de olho.

De acordo com informações divulgadas pelo Giant Freakin Robot, a Netflix está interessada em fazer um projeto no universo Crepúsculo, seja uma série ou um filme, o que faz sentido que a Netflix queira adquirir uma franquia da qual outros já se afastaram. Neste ponto, as fontes do Giant Freakin Robot não souberam indicar quais projetos estariam sobre a mesa mas, segundo o site especializado, uma das escolhas indicada por fãs poderia ser a história da loba Leah Clearwater.

Muitos dos atores originais de Crepúsculo não estão mais atuando e aqueles que estão ainda na indústria do entretenimento expressaram opiniões negativas sobre sua associação com a franquia. Nos filmes, Leah Clearwater foi interpretada por Julia Jones, uma atriz que ainda está no mercado. Ela está prestes a ser vista no revival ‘Dexter: New Blood’, onde interpretará o chefe de polícia e o interesse amoroso de Dexter.

A maioria dos personagens teve um final satisfatório em ‘A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 2’. Mas, Leah Clearwater foi uma exceção. A autora Stephenie Meyer, que agora trabalha com sua própria produtora de filmes, disse que, se ela algum dia escrevesse uma nova história de Crepúsculo, Leah Clearwater seria uma forte candidata à protagonista.