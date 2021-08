Filha de Roberto Justus diz que não é sustentada pelo pai

Fabiana Justus, filha do empresário e apresentador Roberto Justus, rebateu as críticas que recebeu de uma seguidora, que a questionou sobre o fato de fazer tanta publicidade em sua rede social. “Você não tem necessidade de fazer tantas propagandas. Tem dia que (os conteúdos) ficam chatos”, disse a fã.

Ao ler a crítica, Fabi, que é influenciadora digital, afirmou que precisa trabalhar e que o fato de seu pai (Roberto Justus) ter dinheiro não significa que ele pague as suas contas.

“De onde você tirou que não preciso disso? Por que meu pai tem dinheiro? Meu pai não paga minhas contas (falando pela milésima vez). Sou uma mulher casada, mãe de família. Se eu não trabalhar, as contas não vão ser pagas automaticamente, não, viu?! Preciso, sim. Eu trabalho com empresas que eu gosto, amo o que eu faço. Se você não curte minhas publis/dicas, é só pular! Quem gosta de mim torce pelo meu sucesso e curte tudo, inclusive as publlis”, respondeu ela.

Aos 34 anos, Fabi Justus usa suas redes sociais (Instagram e Twitter) para falar de moda, beleza e estilo de vida. Em seu canal oficial no YouTube, que tem 246 mil inscritos, ela destaca esses três assuntos, mas também fala de suas questões do cotidiano, como a reforma da casa e a vida em família.

Filha de Roberto Justus e Sasha Cryzman, Fabi Justus é casada com o empresário Bruno Dancona, empresário e tem duas filhas gêmeas.

Além de Fabi, de 34 anos, Justus tem outros quatro filhos. Ricardo, de 35, Luiza, de 27, Rafaella, de 12, e Vicky, de 1 ano.