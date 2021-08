[MASTERCHEF] Naiara Azevedo e Fabiano Menotti são os convidados desta terça-feira

O 5º episódio do “MasterChef Brasil” será exibido nesta terça-feira (03),às 22h30, na Band, e terá dois convidados especiais: Naiara Azevedo e Fabiano Menotti.

Os cantores sertanejos começam o reality show gastronômico dizendo que são os novos apresentadores. A brincadeira vai assustar os cozinheiros amadores, que vão acabar descobrindo qual o primeiro desafio da noite, que terá a ver com música e churrasco.

Na prova, os competidores do “MasterChef Brasil” serão divididos em três times para disputar dois rounds. No primeiro, as equipes devem preparar um porterhouse na brasa, que precisa ser servido com molho e acompanhamentos. Complexo, o porterhouse é uma carne bovina com três cortes na mesma peça: alcatra, contrafilé e filé mignon.

Na hora da avaliação, os cantores Fabiano Menotti e Naiara Azevedo experimentam os pratos e ajudam a salvar um dos times da prova de eliminação.

No segundo embate, os outros dois grupos terão que assar uma peça grande de contrafilé e apresentá-la também com molho e acompanhamentos. Dessa vez, Fabiano Menotti e Naiara Azevedo colocam a mão na massa, cada um em uma equipe, e fazem de tudo para impressionar o paladar dos jurados. Ao final, um dos times é escolhido para subir ao mezanino.

A equipe perdedora disputa uma prova de eliminação em homenagem ao Dia dos Pais. Individualmente, os competidores são desafiados a reproduzir um prato criado por Henrique Fogaça em cima das recordações que ele tem com seu pai.

Criado em Piracicaba, interior de São Paulo, o chef lembra que os dois costumavam pescar e preparar receitas com cará, um ingrediente até hoje muito presente na mesa da família.

O jurado ensina os segredos e truques para elaborar um peixe acompanhado de purê de cará com um toque de espumante, vinagrete de banana e azeite de coentro e bacon. Assim que finaliza a receita, Fogaça é surpreendido pela presença do pai, João Fogaça, que experimenta o prato e afirma ter muito orgulho do filho.

Após a emoção tomar conta da cozinha, os competidores correm contra o tempo para entregar uma versão perfeita da criação do chef. Os autores dos melhores pratos são salvos, enquanto os três piores brigam pela permanência no jogo. Um deles consegue escapar da berlinda com a ajuda dos colegas e os jurados definem quem será o quinto eliminado da competição gastronômica.