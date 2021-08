[CURIOSIDADE] Saiba qual é o papel do avental dourado no ‘MasterChef Brasil’

A 8ª temporada do MasterChef Brasil está com uma novidade que pode mudar toda a dinâmica do jogo: o avental dourado, que surgiu na última terça-feira (27), durante a primeira prova em equipes do programa.

Mas como um simples avental de cozinha pode alterar todo o jogo apresentado por Ana Paula Padrão?

Disponível nas provas em equipe, o utensílio serve para escolher um novo líder de equipe durante a prova, ou seja, o cozinheiro que achar que o comandante do grupo não está tomando boas decisões pode quebrar a caixa, pegar o avental dourado e assumir o grupo.

“Liderança é um dos critérios avaliados e nesta prova em equipe vocês serão apresentados ao avental dourado. Se, em algum momento da prova, qualquer um de vocês decidir que a liderança não está boa, vocês podem tomar o comando da equipe e o líder terá que se designar”, disse Ana Paula aos cozinheiros amadores.

Mas, no programa da última terça-feira (27), o avental ficou intacto,nenhum membro das equipes lideradas por Eduardo e Sérgio tiveram a curiosidade de quebrar a caixa para tomar a liderança.

Nem os integrantes da equipe vermelha, liderada por Eduardo, que estava visivelmente desorganizados no preparo das 150 marmitas, que levavam carne, purê e legumes, lembraram que poderiam mudar o rumo da cozinha.

No entanto, a desordem do grupo vermelho foi comentada durante a avaliação dos jurados do “MasterChef Brasil”. “A cozinha foi um caos, mas acho que o capitão não perdeu a compostura. Apesar da bagunça, vocês todos estavam muito confiantes. Sempre digo que a cozinha pode estar pegando fogo, mas a entrega tem que ser boa”, avaliou Helena Rizzo ao julgar o trabalho dos competidores.

Quem também lamentou o caos criado por Eduardo foi Erick Jacquin que disse: “Tanta comida no chão e tão pouca comida dentro da marmita”.