Henry Cavill fecha com a Netflix para mais temporadas em ‘The Witcher’

A informação foi divulgada pelo We Got This Covered e, de acordo com as fontes ouvidas, Henry teria fechado contrato de cinco temporadas.

Henry Cavill assinou um contrato longo com a Netflix. Parece que nosso Superman realmente vai encarar uma sequência extensa de filmagens na pele do bruxo mais charmoso do streaming. Segundo informações do We Got This Covered, Henry Cavill tem um contrato para mais cinco temporadas em ‘The Witcher’.

Até agora, apenas uma temporada foi produzida, mas a segunda está em fase de pós-produção. Segundo as fontes de We Got This Covered, não ficou claro se mais cinco temporadas significam cinco temporadas adicionais, além das duas com as quais ele já está totalmente comprometido, ou seja, sete temporadas no total, ou se o acordo de cinco temporadas sobre o qual eles alegam ouvir está no topo do único temporada que vimos até agora.

Anteriormente, foi relatado que Cavill ganhou US$ 400 mil dólares por episódio para rodar ‘The Witcher’, aproximadamente R$ 2 milhões de reais. Além disso, segundo as fontes do We Got This Covered, Henry deve ter cobrado mais caro para viver o bruxo Geralt De Rívia em uma segunda e seguintes temporadas, com base no sucesso da primeira.

Pós-produção

Prevista para estrear em setembro deste ano, ‘The Witcher’, série estrelada por Henry Cavill, está em estágio de pós-produção e, ao que tudo indica, seguirá o cronograma. A informação foi divulgada pela showrunner Lauren S. Hissrich, que adiantou em um post no Twitter: “De volta a Londres. De volta às salas (pequenas e barulhentas) onde isso acontece. É isso mesmo, estamos imersos na pós-produção de #TheWitcher S2, e estou muito animada”.

Back in London. Back in the (small dark loud) rooms where it happens. That's right, we're deep into post-production on #TheWitcher S2, and I'm so fucking excited. ❤️⚔️🐺 — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) May 10, 2021

O estágio de pós-produção inclui também refilmagens de takes extras, então esse trabalho pode demorar alguns meses ainda. Em março deste ano, um site especializado em entretenimento, o Comicbook.com, adiantou que a produção da segunda temporada estava em um estágio bem avançado. A maior revelação da trama até agora continua sendo a presença de outro personagem: Nivellen. Ele é um homem amaldiçoado com uma forma fera com quem Geralt de Rívia se depara em sua trajetória, um dos personagens mais admirado pelos fãs da saga.

Nivellen será interpretado pelo ator Kristofer Hivju, o Tormund Giantsbane de ‘Game of Thrones’. Outro personagem que já foi confirmado na nova temporada é Dijkstra, mas ainda não há nenhum ator confirmado pelo papel. Dijkstra aparecerá em apenas três episódios e é o chefe da inteligência do rei.

O que sabemos sobre o roteiro da segunda temporada

Na primeira temporada, Geralt de Rívia (Henry Cavill), um bruxo caçador solitário de monstros em busca de recompensas, recebe a missão de cuidar de Ciri (Freya Allan), o que pode salvar o mundo. Mas, no caminho, ele cruza com a poderosa Yennefer de Vengerberg (Anua Chalotra), uma das feiticeiras mais poderosas do universo. Ela aprendeu a dominar o poder do caos e a conjurar diferentes tipos de magia.

Lauren Schmidt Hissrich, chefe da série, disse que o roteiro não se passará mais em linhas temporais diferentes, como acontece na primeira temporada. Ele disse que esse artifício causou uma certa confusão nos espectadores.

A primeira temporada de ‘The Witcher’ estreou em dezembro de 2019 na Netflix. A produção foi gravada no leste europeu, tendo como a maioria dos seus cenários a Polônia. A trama é uma adaptação dos contos do polonês Andrzej Sapkowski, que também gerou uma lucrativa franquia de games.