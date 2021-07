[HORROR] ‘O Exorcista’ deve ganhar reboot

A Blum House, mesmo estúdio que apostou na franquia Halloween em 2018, vai trazer de volta um dos filmes mais assustadores de todos os tempos.

Os fãs do horror ficarão animados com essa notícia: a Blum House, estúdio que vem ganhando cada vez mais espaço nas produções do gênero, planeja fazer um reboot do filme icônico ‘O Exorcista’, um dos mais famosos do gênero. Assim como fez com a franquia ‘Halloween’, Jason Blum quer recriar o universo de ‘O Exorcista’ e já escalou o diretor, será David Gordon Green, de ‘Halloween’ (2018) e das próximas produções ‘Halloween Kills’ (2021) e ‘Halloween Ends’ (2022).

“Será como a sequência de Halloween de David”, disse Jason Blum em entrevista ao Den of Geek. “Acho que vai surpreender agradavelmente todos os céticos por aí. Tínhamos muitos céticos sobre o Halloween e David os transformou, e acho que ele vai mudar isso com ‘O Exorcista’”.

Um reboot se diferencia de um remake, este último é a mesma história gravada novamente. Um reboot, por sua vez, é quando uma série ou filme ganha uma história nova, que não necessariamente é totalmente fiel à história inicial. Há novos atores, outras tramas e inclusive cenários, mas há algum mínimo fio condutor que a conecta à história inicial.

Jason Brum parece não estar assustado com a ideia de fazer um reboot de um dos filmes de horror mais icônicos de todos os tempos. “Adoro fazer esse tipo de filme porque as pessoas ficam muito emocionadas. Eu acho que é um padrão alto e é um desafio fazer o filme. Lembre-se, a maioria do público que vai ver o reboot provavelmente não viu o primeiro filme”.

O filme original

‘O Exorcista’ estreou em 1973 e teve como diretor William Friedkin e como autor/roteirista William Peter Blatty. Na história original, a menina Regan MacNeil, interpretada por Linda Blair, foi possuída pelo demônio. O filme marcou época e é considerado um dos sucessos do gênero até hoje.

O filme é inspirado no romance best-selles de William Peter Blatty. A trama começa quando o padre Lankester Merrin (Max Von Sydow), encontra uma escultura do terrível demônio Pazuzu.

em uma escavação arqueológica na antiga cidade de Hatra. Depois, a trama é direcionada para Regan, sua mãe Chris (Ellen Burstyn), e um padre mais jovem, Padre Damian Karras (Jason Miller), que tem lutado com sua própria fé.

Quando Regan começa a mostrar sinais de possessão, sua mãe e os médicos sentem que Regan está passando por um trauma psicológico. Mas, depois de uma série de testes, os médicos não conseguiram identificar nenhum problema. É nesse momento que o padre Karras entra na história.