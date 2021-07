[HORROR] Netflix libera os 5 primeiros minutos de ‘Rua do Medo: 1994’

O primeiro filme da trilogia entra n catálogo da Netflix na sexta, 2, e os demais nas semanas seguintes.

A Netflix divulgou um teaser com os 5 primeiros minutos do seu mais novo filme de horror que estreia nesta sexta-feira, 2. ‘Rua do Medo: 1994’ é o primeiro de uma trilogia que será lançada em semanas consecutivas de julho e todos são baseados na série de livros homônima de R.L. Stine.

O primeiro filme se passa em uma cidade fictícia de Ohio, nos Estados Unidos, chamada Shadyside, famosa por sua história de assassinatos horríveis que se estende por mais de 300 anos. Depois que um grupo de adolescentes começa a descobrir a conexão entre esses eventos horríveis, eles logo percebem que eles próprios podem ser alvos.

No elenco, rostos conhecidos de outras produções de horror ou originais Netflix: Maya Hawke (de ‘Stranger Things’), Kiana Madeira (de ‘Trinkets’), Charlene Amoia (de ‘Invocação do Mal: A ordem do demônio’), entre outros.

Leia mais sobre filmes e séries:

O segundo filme, ‘Rua do Medo: 1978’, chegará em 8 de julho ao catálogo da Netflix e, por último, a ‘Rua do Medo: 1666’ completa a trilogia e estreia dia 16 de julho. A trilogia foi originalmente criada na Fox e estava programada para estrear nos cinemas, mas a Netflix comprou os direitos de exibição no ano passado.

Anteriormente, a Netflix já tinha lançado dois trailers mostrando um panorama geral da trilogia. Leigh Janiak dirigiu e escreveu a franquia e disse à Variety: “Filmamos todos os três filmes de ‘Rua do Medo’ durante um verão louco e sangrento. É um sonho que o público agora experimente a história da mesma maneira, de forma sequencial, com apenas uma semana de espera entre os longas. Mal posso esperar para dar as boas-vindas a todos no mundo de ‘Rua do Medo’ em 1994, 1978 e 1666!”.