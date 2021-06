[SPOILER] Vaza foto com a primeira imagem de ‘Thor: Amor e Trovão’

Uma foto das camisetas distribuídas para a equipe que trabalhou nas filmagens do longa ‘Thor: Amor e Trovão’ vazo no Twitter e mostrou primeiro look dos super-heróis.

Os fãs do MCU (da sigla em inglês, Marvel Cinematic Universe) tomaram um susto com um tweet mostrando uma foto da camisa entregue aos membros da equipe do filme no final das gravações. A estampa mostra o que poderia ser o primeiro visual público de ‘Thor: Amor e Trovão’, quarto filme do Deus do Trovão que deve estrear no próximo ano.

As fotos foram postadas pelo perfil @loveandthundernews e tem a estampa de uma ilustração com os personagens Thor, Valquíria e Jane Foster. Veja abaixo:

The first look at Thor and Valkyrie in updated armor AND the first look at Jane’s Mighty Thor armor in Thor: Love and Thunder ♥️⚡️ pic.twitter.com/TtySGDpuar — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) June 15, 2021

Gravações finalizadas

No início de junho, o ator Chris Hemsworth confirmou aos fãs do MCU que as gravações do quarto filme de Thor, ‘Thor: Amor e Trovão’, finalmente terminaram. Ele escreveu: “Este é o fim de ‘Thor: Amor e Trovão’, também é o dia nacional para não fazer exercícios, então achei esta foto super relaxada apropriada. O filme vai ser completamente louco e engraçado e também emocionante. Muito amor, muito trovão! Obrigado a todo o elenco e equipe que fizeram esta outra incrível jornada da Marvel. Apertem os cintos, preparem-se para nos ver nos cinemas”.

O anúncio foi feito por sua conta no Instagram. Veja.

Para quem não lembra, a adaptação das HQs do Deus do Trovão chegaram ao cinema pela primeira vez em 2011. O primeiro filme foi ‘Thor’ e depois, vieram as sequências: ‘Thor: O Mundo Sombrio’, de 2013; ‘Thor: Ragnarok’, de 2017’ e o que está em fase de produção ‘Thor: Amor e Trovão’, com estreia agendada para 2022.

Leia mais sobre filmes e séries:

O que esperar do próximo filme

‘Thor: Amor e Trovão’ tem estreia prevista para maio de 2022 e já é uma das produções mais aguardadas da nova fase do universo Marvel. ‘O longa foi filmado na Austrália, assim como seu antecessor ‘Thor: Ragnarok’.

Na trama, Thor (Chris Hemsworth) estará acompanhado novamente de Valquíria (Tessa Thompson), de Jane Foster (Natalie Portman) e até mesmo dos Guardiões da Galáxia. O Daily Mail revelou uma foto das gravações que mostram a atriz Tessa Thompson com um novo visual. No novo filme, Valquíria deve substituir o traje preto de couro pelo conhecido traje azul dos quadrinhos.

Uma das novidades da trama é a volta de Natalie Portman, que interpreta Jane Foster, como a Poderosa Thor, personagem que chegou aos quadrinhos em 2014. Nas HQs, Jane Foster é considerada digna por seu altruísmo e por seu trabalho de salvar vidas como médica, conseguindo alcançar um nível de controle do Mjölnir que Thor nunca alcançara e liberando habilidades do martelo nunca vistas pelo herói. O roteiro deve abordar esse acontecimento da vida da personagem.

O papel primordial de Natalie Portman

A ideia de Jane Foster assumir o manto de Thor não é nova. Em 2014, Jason Aaron e o artista Russell assinaram uma HQ mostrando a evolução de Jane Foster se tornando o novo Deus do Trovão. Bem antes disso, um HQ de 1978 Jane Foster já tinha sido mostrada como a nova portadora do martelo de Thor.

O diretor Taika Waititi disse em uma entrevista em 2019: “Bem, se você comparar com Ragnarok, que considero um filme muito bizarro e grande e bombástico, estamos tentando dobrar tudo o que fizemos com ele e criar algo que é ainda mais louco e ainda mais uma grande aventura”.

Em dezembro de 2020, a atriz deu uma entrevista ao apresentador norte-americano Jimmy Kimmel para lançar seu livro ‘Natalie Portman Fables’ e acabou respondendo a algumas perguntas sobre as gravações do novo filme de Thor. Na época, a atriz estava gravando na Austrália e disse que ainda iria permanecer no país por alguns meses. Um dos maiores desafios que Portman está enfrentando com este filme é estar em forma para interpretar a heroína de ação.