Série ‘O Senhor dos Anéis’ anuncia ator de ‘The Crown’ no elenco

Com a chegada de Charles Edwards, que interpretou o assessor da Rainha Elizabeth em ‘The Crown’, a série bilionária da Amazon conta com 39 atores na primeira temporada.

A Amazon Studios anunciou novos atores para a série ‘O Senhor dos Aneis’. Charles Edwards, de ‘The Crown’ é um dos nomes, mas também integram o elenco Will Fletcher (de ‘The Girl Who Fell’) e Amelie Child-Villiers (de ‘The Machine’). Ao todo, até agora já foram escalados 39 atores. A informação foi dada com exclusividade pelo The Hollywood Reporter.

Em maio, a Amazon divulgou que Charlotte Brändström dirigirá a série, junto com o cineasta espanhol J.A. Bayona (‘Jurassic World: Reino Ameaçado) e o diretor britânico chinês Wayne Che Yip. De acordo com informações relatadas pela Variety, Charlotte vai dirigir dois episódios. Ela tem experiência com séries de fantasia, e já trabalhou em ‘Outlander’, ‘The Witcher’ e ‘The Man in the High Castle’, além da recém-lançada pela Netflix ‘O Legado de Júpiter’. Ela também dirigiu o filme ‘Julie, Chevalier de Maupin’, pelo qual foi indicada ao Emmy Internacional.

“Estou muito animada para ser guiado pela Terra-média pela visão de J.D. e Patrick e mergulhar no mundo icônico de J.R.R. Tolkien. É um grande privilégio estar na Nova Zelândia para trabalhar com o extraordinário conjunto de talentos criativos da Amazon Studios”, disse Brändström em um comunicado. “Ainda há inúmeras coisas para ver na Terra-média e grandes obras a serem feitas”, acrescentou ela, citando o personagem anão Gimli.

Leia mais sobre filmes e séries:

Cinco temporadas

A série terá cinco temporadas, com a possibilidade de uma série derivada para produção posterior. Além disso, especula-se que a primeira temporada mostre o jovem Aragorn.

O ministro do Desenvolvimento Econômico da Nova Zelândia, Stuart Nash, onde a série está sendo gravada, anunciou durante uma entrevista à Radio New Zeland que a Amazon já gastou cerca de US$ 468 milhões de dólares na produção da primeira temporada da série ‘O Senhor dos Anéis’. Nash tem essa informação porque a Nova Zelândia está concedendo uma parte dessa quantia, cerca de US$ 115 milhões de dólares, em forma de subsídio.

No início de fevereiro, o site especializado TheOneRing.Net divulgou uma sinopse da série. “A vindoura série da Amazon Studios levará às telas, pela primeira vez, os lendários heróis da Segunda Era da Terra Média. O drama épico se passa milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, e levará os espectadores à uma era em que grandes poderes foram forjados, reinos ascenderam à glória e caíram em ruínas, improváveis heróis foram testados, a esperança esteve por um fio e o maior vilão que já saiu da caneta de Tolkien ameaçava cobrir todo o mundo em escuridão.

Se iniciando em um tempo de relativa paz, a série segue uma série de personagens, tanto familiares quanto novos, enquanto eles confrontam um mal histórico que ressurgiu na Terra Média. Das profundezas das Montanhas Nebulosas, até as florestas majestosas da capital elfa de Lindon, e a magnífica ilha do reino de Numenor até o fim do mapa, estes reinos e personagens deixarão legados que permanecerão muito além de suas vidas”.