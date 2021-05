“Chipados” por anos, Jennifer Aniston e David Schwimmer revelam que tiveram paixonite na vida real

Sim, sabemos muitos fãs de ‘Friends’ também torceram muito por Ross e Rachel. Mas, finalmente, os atores revelaram que de fato estavam apaixonados na vida real. Confira!

O especial ‘Friends: The Reunion’ mal chegou ao catálogo da HBO e os fãs já estão indo à loucura com relação a uma das maiores revelações feitas pelos atores de uma das séries mais famosas da TV. Jennifer Aniston e David Schwimmer revelaram que tiveram paixonite recíproca durante a 1ª temporada de ‘Friends’.

Os dois interpretaram Ross e Rachel e o desencontros amorosos dos dois na trama levantou muitas suspeitas sobre os dois serem crushs da vida real. Suspeitas que finalmente acabaram, porque eles realmente foram. Questionados pelo apresentador estadunidense James Corden, que faz uma participação no especial, se houve algum envolvimento amoroso fora da tela entre os seis colegas do elenco, Aniston e Schwimmer admitiram seus antigos sentimentos.

“Na primeira temporada eu tive uma grande queda por Jen”, revelou Schwimmer, e Aniston adicionou, “Foi recíproco”. Ela continuou: “Em algum momento, estávamos ambos da mesma sintonia, mas respeitosamente, porque um de nós estava em um relacionamento e nunca cruzamos essa fronteira. Nós respeitamos isso”.

Aniston relembrou toda a preparação para seu primeiro beijo na televisão, o momento memorável sob a moldura da porta do Central Perk na chuva. “Eu só me lembro de dizer uma vez para David, ‘Vai ser uma chatice se a primeira vez que você e eu realmente nos beijamos for em rede nacional’”, ela brincou. “Com certeza, a primeira vez que nos beijamos foi naquele café. Então, nós apenas canalizamos todo o nosso amor e adoração um pelo outro em Ross e Rachel”.

Courteney Cox completou dizendo que era evidente a química dos dois na tela. “Aquela cena no café, o primeiro beijo deles, eu estava assistindo outro dia e estava chorando no final”, disse ela. “A tensão era simplesmente palpável, era simplesmente perfeita”.

Schwimmer aproveitou para relembrar os momentos carinhosos entre os dois durante as gravações: “Principalmente nos primeiros dois anos, quando tínhamos intervalos dos ensaios, havia momentos em que nos aninhamos no sofá. E eu estou pensando ‘como todos não se deram conta de que estávamos nos apaixonando?’’. Mas Matt LeBlanc respondeu: “Nós sabíamos com certeza”.

Sobre ‘Friends: The Reunion’

O especial de uma hora de duração que estreou hoje, 27, e pagou um cachê milionário aos 6 amigos. Trata-se de um episódio improvisado, no qual os atores não interpretarão seus respectivos personagens de ‘Friends’, com exceção de um momento muito específico. O ator David Schwimmer disse que a ideia do especial é ser um encontro do elenco e que eles discutam como foram seus anos de trabalho na série e como seguiram suas carreiras após o término. Trata-se de um roteiro de não ficção.

Anteriormente, Jennifer Aniston disse ao Deadline, que esse formato era mais atrativo para todos os envolvidos na série, não somente os atores, mas também os produtores, os criativos, diretores, etc. “Vai ser ótimo. Isso também nos deu mais tempo para torná-lo ainda mais emocionante e divertido do que isso teria sido se tivéssemos gravado em 2020. Vocês nunca vão se livrar de ‘Friends’, desculpe. Vocês estão presos conosco para o resto da vida, rapazes”.