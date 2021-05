[TRUE CRIME] Podcast ‘Caso Evandro’ vira série na GloboPlay

Série baseada em podcast de true crime do escritor e jornalista Ivan Mizanzuk já tem 4 episódios disponíveis na GloboPlay. Confira quando chegam os outros episódios.

“Falar de crime é lidar com a dor dos outros e abrir feridas”, disse Ivan Mizanzuk, criador da série de áudio-documentário ‘O Caso Evandro’, que trata sobre o caso policial do menino Evandro Ramos Caetano. Ele desapareceu em 6 de abril de 1992, na cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná, aos 6 anos de idade.

‘Caso Evandro’ é a quarta temporada do Projeto Humanos, série de podcasts criada pelo escritor, professor e jornalista Ivan Mizanzuk, e trata sobre os desdobramentos do desaparecimento e morte do menino Evandro. O crime real foi destrinchado pela mídia em 1992 por conter elementos como vingança, infidelidade conjugal, conspiração política e rituais satânicos. O podcast ‘Caso Evandro’ se tornou um fenômeno de reprodução com mais de nove milhões de downloads.

Agora, o podcast ‘Caso Evandro’ ganha uma adaptação e vai para a TV. A GloboPlay lançou, no dia 13 de maio os primeiros dois episódios da série documental inspirada no podcast. Ao todo serão 8 episódios, dois inéditos a cada semana. Isso significa que, até a primeira semana de junho, todos os episódios estarão disponíveis no catálogo do streaming brasileiro.

Leia mais sobre filmes e séries:

A série é dirigida por Aly Muritiba e Michelle Chevrand. Ivan Mizanzuk participa como consultor, além de dar depoimentos no decorrer dos episódios. “Antes de o podcast sair, eu já tinha recebido um convite para uma adaptação para uma série de TV. O combinado foi que eu acompanharia todo o processo, além de ajudar a fazer o pré-projeto. O desenvolvimento aconteceu paralelamente ao do podcast e eu fui orientando sobre os caminhos que estava seguindo. Cada novo elemento descoberto afetou a construção dos roteiros. Acima de tudo, é importante frisar que a série de TV é uma visão de outras pessoas para essa história”, disse Minzanzuk em entrevista ao jornal O Globo.

“A gente gosta de dizer que a série não é só sobre o crime em si. A série é sobre todos os desdobramentos que foram acontecendo pra resolução do crime e ela reflete muito a sociedade brasileira”, disse a diretora Michelle Chevrand em entrevista ao Fantástico.

O true crime

Em 6 de abril de 1992, um menino de 6 anos desapareceu na cidade de Guaratuba, no Paraná. O corpo de Evandro Ramos Caetano foi encontrado poucos dias depois sem as mãos, cabelos e vísceras. A suspeita é que o menino teria sido morto em um ritual satânico. A época era marcada também por um medo coletivo da população com os recentes casos de desaparecimento de crianças. Em julho, sete pessoas foram presas e confessaram que usaram o menino em um ritual macabro, no que ficou conhecido pela imprensa local como o caso das Bruxas de Guaratuba.

“Eu vivi parte do pânico que ele (o caso) causou. Eu tinha oito anos na época e cresci com o medo de ser sequestrado. Tudo o que eu pesquisava sobre a história na internet me deixava confuso: havia pedaços aqui e ali, mas não havia um lugar em que tudo era explicado de maneira coesa, apresentando em profundidade todos os lados e fazendo uma profunda investigação de forma imparcial. A escolha desse caso me pareceu natural, e de certa forma serviu para exorcizar alguns demônios pessoais da minha infância”, explicou Ivan ao CanalTech.

A Globo contratou Minzanzuk

No começo do ano, o escritor anunciou que tinha sido contratado pela Globo para continuar a produzir conteúdo dentro do Projeto Humanos. Em entrevista, Minzanzuk disse que a próxima temporada de podcasts é sobre o caso dos irmãos de Altamira.

As temporadas do podcast do Projeto Humanos podem ser ouvidas no próprio site do projeto, no Spotify e no GloboPlay.