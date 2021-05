[SPOILER] Fãs descobrem detalhe oculto em trailer de ‘Os Eternos’

A Marvel acabou de lançar o primeiro trailer de ‘Os Eternos’, o novo filme coletivo de super heróis e os fãs já descobriram o maior dos easter eggs: uma referência ao vingador Capitão América. Confira!

A Marvel divulgou na última segunda-feira, 24, o primeiro trailer da nova produção do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe). O longa chega aos cinemas dia 5 de novembro e a história da nova trama seguirá uma raça alienígena imortal, chamada de Eternos, que vivem secretamente na Terra por milhares de anos.

Os heróis possuem diferentes poderes e habilidades, incluindo super força e habilidade de voar.

‘Os Eternos’ é o primeiro filme fora do universo de’Vingadores’ a ter um elenco coletivo. A diretora Chloé Zhao expressou sua ambição de tornar o filme maior que ‘Vingadores: Endgame’. Em uma entrevista recente ao The Hollywood Reporter, ela disse que o filme tem “raízes profundas e fortes” no mangá e que espera que a produção ganhe fãs tanto no oriente quanto no ocidente. Chloé Zhao também revelou que teve liberdade criativa da Marvel Studios. Ela disse que filmou “exatamente do jeito” que queria.

Leia mais sobre filmes e séries:

Referência à Capitão América

Em um ponto, a personagem Thena, de Angelina Jolie, pode ser vista lutando contra alguns capangas, e um de seus oponentes está segurando um escudo muito distinto. É um breve momento e o objeto em si é bastante escuro e não é fácil de perder, mas a imagem abaixo mostra um objeto com o mesmo formato do escudo de Steve Rogers.

Here’s a better look at the Captain America style shield in the Eternals! #eternals#marvel pic.twitter.com/uTWSmxtpwx — The Cosmic Wonder | Warren (@CosmicWarren13) May 24, 2021

De acordo com o site Games Radar, a menção do Capitão América também pode dar uma ideia da linha do tempo do novo filme. “Nos momentos finais de ‘Vingadores: Endgame’, Steve Rogers entregou seu escudo para Sam Wilson, que finalmente abraçou o manto do Capitão América em O Falcão e o Soldado Invernal. No novo trailer, o Sprite de Lia McHugh diz que o Capitão Rogers se foi, então parece que esta parte de Eternals será ambientada algum tempo depois dos eventos de Falcon e do Soldado Invernal, depois que Sam se tornar o novo Capitão América”, escreveu Molly Edwards.

O que esperar de ‘Os Eternos’

O longa é, principalmente, um filme onde veremos vários heróis lutando juntos. Porém, o produtor Kevin Feige disse à Variety que se houvesse um personagem principal, seria o personagem da atriz anglo-chinesa Gemma Chan, Sersi, uma curadora de um museu na Terra que possui a habilidade de manipular a matéria. Angelina Jolie é Thena, uma guerreira que pode criar qualquer arma a partir da energia cósmica.

O ator Richard Madden interpreta Ikaris, o líder todo-poderoso dos Eternos que pode voar, disparar raios de energia cósmica de seus olhos e tem superforça. Lauren Ridloff interpretará Makkari, a primeira super-heroína surda no MCU, e Brian Tyree Henry interpretará Phatos, o primeiro super-herói abertamente gay.

Don Lee é Gilgamesh, Kumail Nanjiani é Kingo, Salma Hayek é Ajak, Lia McHugh é Sprite, Barry Keoghan é Druig e Kit Harington é Dane Whitman, a.k.a. o Cavaleiro Negro.