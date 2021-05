Jason Momoa confirma que escreveu roteiro de ‘Aquaman 2’.

Com data de estreia prevista para 16 de dezembro de 2022, ‘Aquaman 2’, iniciará sua fase de gravações em julho deste ano. A informação foi divulgada pelo próprio Jason Momoa, ator que vive o super-herói nas telonas.

Ele disse no programa The Drew Barrymore Show: “Depois que acabamos o primeiro eu e meu parceiro de escrita sonhamos com o segundo. Então fomos lá, oferecemos a ideia, e o melhor que eu posso dizer é que eu amei tanto que participei do roteiro dele”.

O longa ‘Aquaman’ de James Wan estreou em 2018 e, mesmo sendo desacreditado por seguir o lançamento decepcionante de ‘Liga da Justiça’, conseguiu um sucesso de US$ 1 bilhão de dólares em arrecadação de bilheteria, conquistando o posto de uma das mais bem sucedidas adaptações da DC Comics.

A razão pela qual a sequência chegará ao cinemas somente quatro anos antes do seu longa antecessor é porque os produtores não têm pressa no projeto. De acordo com o site especializado Cinema Blend, outro fator seriam as gravações em ambientes aquáticos na pandemia e também os outros títulos da DCEU (da sigla em inglês DC Extended Universe) que estão sendo desenvolvidos. A Warner está preparando atualmente o reboot de ‘The Batman’, com Robert Pattinson, o ‘Esquadrão Suicida 2’, por exemplo.

Quem está escrevendo e dirigindo o Aquaman 2? James Wan.

Desde que se tornou bastante conhecido, em 2004, o diretor vem se estabelecendo como diretor, roteirista e produtor de Hollywood. E seu sucesso na carreira não se deve apenas ao lançamento da franquia ‘Jogos Mortais’, mas também ao universo de ‘Invocação do Mal’, que inclusive deve lançar seu oitavo filme este ano (se considerarmos todo o universo das histórias).

Jason Momoa revelou que ajudou a escrever o roteiro. Ele disse em entrevista: “Nós fizemos o primeiro tratamento, e daí James (Wan) e nosso roteirista original David (Leslie Johnson-McGoldrick) finalizaram e todos os nossos corações estão nele. E isso é muito empolgante para mim. Eu saio daqui em julho e a gente começa a filmar”.

Quais os personagens da nova trama?

Amber Heard e Patrick Wilson retornam como Mera e Mestre do Oceano. O ator Pilou Asbæk, que interpretou Euron Greyjoy nas últimas três temporadas de ‘Game of Thrones’, parece ter finalizado as negociações para integrar o elenco do filme, mas a Warner Bros ainda não comentou sobre qual personagem ele vai interpretar.

Um personagem que deve voltar é o Rei Nereu, vivido pelo ator, cineasta e artista marcial Dolph Lundgren. Ele é pai de Mera e líder da tribo atlante de Xebel. Em fevereiro de 2021, Lundgren declarou em entrevista que a sequência começaria a ser filmada em breve em Londres. “Estarei em Aquaman 2 e as filmagens começam em Londres em breve”, afirmou o ator.