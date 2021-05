‘10 mil navios’ é nova pré-sequência de ‘Game of Thrones’

Intitulada ‘10 mil navios’, nova pré-sequência da série, se passa cerca de mil anos antes dos eventos de ‘Game of Thrones’.

Amanda Segel foi escalada para escrever o roteiro da nova pré-sequência de ‘Game of Thrones’ que será produzida pela HBO. ‘10 mil navios’ integra os diversos projetos que a HBO tem em andamento e que são provenientes da obra de George R. R. Martin, os livros de fantasia épica ‘As Crônicas de Gelo e Fogo’.

A informação foi dada em primeira mão pela Varitety pela própria Amanda Segel, mas a HBO ainda não comentou a notícia publicamente.

A história de uma mulher poderosa

‘10 mil navios’ deve tratar da história da viagem feita pela Princesa Nymeria com os sobreviventes dos Rhoynars. Eles viajaram de Essos para Dorne após a derrota sofrida pelo exército de Valyria na Segunda Guerra das Especiarias. Essa migração ocorre cerca de mil anos antes dos eventos narrados nos romances ‘As Crônicas de Gelo e Fogo’, que inspiraram a série ‘Game of Thrones’.

Embora tenha acontecido há muito tempo na linha temporal de George R. R. Martin, a migração se tornou lendária e é relembrada em ‘Game of Thrones’ quando Arya Stark (interpretada por Maisie Williams) batiza sua loba gigante com o nome de Nymeria.

Em ‘10 mil navios’, a princesa Nymeria deve casar-se com o Lord Mors Martell, fundando a dinastia de Martell.

Leia mais sobre filmes e séries:

‘House of the Dragon’

Outra pré-sequência que está em produção pela HBO é ‘House of the Dragon’, que inclusive já está sendo rodada e deve ser a primeira a estrear no streaming HBO Max. A trama conta os eventos ocorridos 300 anos antes de ‘Game of Thrones’ e se concentra em Lord Corlys Velaryon, conhecido como “Sea Snake”. Ele é chefe da Casa Velaryon, marido de Rhaenys Targaryen. ‘House of the Dragon’ é baseada na série ‘Fire and Blood’ de George R. R. Martin.

Lord Corlys é o mais conhecido aventureiro náutico de Westeros e construiu uma casa ainda mais rica do que os Lannister, conhecida por ser a maior marinha do mundo na série ‘Game of Thrones’. No elenco de ‘House of the Dragon’ temos Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Eve Best, Sonoya Mizuno e Fabien Frankel.

Nesta foto, está a atriz Emma D’Arcy, como a Princesa Rhaenyra Targaryen, e Matt Smith (de ‘The Crown’), como o Príncipe Daemon Targaryen. Segundo a HBO, Rhaenyra é “a filha primogênita do rei, ela tem sangue valiriano puro e é uma montadora de dragão. Muitos diriam que Rhaenyra nasceu com tudo, mas ela não nasceu homem”.

Já Daemon é o “irmão mais novo do Rei Viserys e herdeiro do trono. Um guerreiro inigualável e um cavaleiro de dragão, Daemon possui o verdadeiro sangue do dragão. Mas é dito que sempre que um Targaryen nasce, os deuses jogam uma moeda no ar. “A última linha de sua descrição indica que ele pode ter um pouco da loucura que atormentou o pai e o irmão de Daenerys Targaryen, vivida por Emilia Clarke em ‘Game of Thrones’.

Vem mais por aí

Miguel Sapochnik e Ryan Condal serão co-showrunners de ‘House of the Dragon’ e também serão produtores executivos junto com Martin e Vince Gerardis. Martin e Condal co-criaram a série ‘Game of Thrones’. Sara Lee Hess também atuará como roteirista e produtora executiva; Ron Schmidt também será o produtor executivo. Sapochnik dirigirá o piloto e episódios adicionais. Clare Kilner e Geeta V. Patel também dirigirão a direção e co-produção executiva de Greg Yaitanes.

A HBO revelou que atualmente existem vários programas ambientados no universo ‘Game of Thrones’ em andamento na HBO e na HBO Max. Entre eles está uma adaptação em série das novelas de Martin ‘Tales of Dunk and Egg’. Martin é produtor executivo de todos os programas. De forma concreta, seu trabalho será de produção e supervisão de pré-sequência de ‘Game of Thrones’. Até agora, a produção em estágio mais avançado é ‘House of the Dragon’, com estreia prevista para 2022.

A Variety informou com exclusividade que a série ‘Tales of Dunk and Egg’ está em desenvolvimento inicial na HBO, enquanto um projeto de animação ‘Game of Thrones’ está em andamento na HBO Max.