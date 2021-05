Anya Taylor-Joy estará em thriller ‘Last Night in Soho’. Veja trailer.

Primeiro trailer foi divulgado e o longa tem estreia prevista para 22 de outubro. Assista.

‘Last Night in Soho’ é um thriller psicológico que se passa em Londres e estrelado por Anya Taylor-Joy, premiada com o último Globo de Ouro por sua atuação na série da Netflix ‘O Gambito da Rainha’. Assista o primeiro trailer divulgado. A estreia do longa está agendada para dia 22 de outubro.

O roteiro segue as voltas e reviravoltas na vida de uma inocente e promissora fashionista Eloise, vivida por Thomasin McKenzie, quando ela consegue voltar no tempo e encontrar sua ídola: uma deslumbrante cantora chamada Sandy, Anya Taylor-Joy, na década de 1960. O roteiro foi escrito pelo diretor Edgar Wright, com co-roteiro de Krysty Wilson-Cairns, que escreveu a série ‘Penny Dreadful’.

Leia mais sobre filmes e séries:

Edgar Wright escreveu no Twitter: “Assombrado pelo passado de outra pessoa, mas nos veremos no futuro” e confirmou que é a própria Anya Taylor-Joy que canta em uma das cenas do longa, dispensando dublador de voz.

Em uma entrevista ao Empire, Wright disse que inicialmente pensou em Anya Taylor-Joy para o papel de Eloise, mas mudou de ideia depois de vê-la encarnar um personagem semelhante em ‘Split’. Quanto a McKenzie, o diretor disse: “Ela é ótima (em ‘Last Night In Soho’). Ela é tão jovem e frágil que o filme será duas vezes mais assustador”. Para quem não lembra, a atriz Thomasin McKenzie teve seu papel principal no longa ‘Jojo Rabbit’, interpretando a menina judia que ficou escondida entre as paredes de uma casa durante o regime Nazista.

A produção foi rodada pela Focus Features e a Universal Pictures International vai distribuir internacionalmente.