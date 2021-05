‘The Beatles: Get Back’: Documentário está mais perto da data de estreia

Peter Jackson, diretor da trilogia ‘O Senhor dos Anéis’ está à frente do documentário sobre a banda de rock mais conhecida do mundo. Confira tudo o que sabemos até agora.

‘The Beatles: Get Back’ finalmente chegará aos cinemas. O documentário, que tinha data de estreia agendada para setembro do ano passado, precisou ser adiado por conta da pandemia da Covid-19 e pelo fechamento dos cinemas em todo o mundo. A nova data está mais próxima: 27 de agosto. O documentário está sendo lançado pela Walt Disney Studios.

O documentário de Peter Jackson, diretor da trilogia épica ‘O Senhor dos Anéis’, já trabalha no projeto há alguns anos e está ansioso para dividir cenas inéditas dos 4 integrantes da banda mais conhecida de rock and roll de todos os tempos com os fãs, tanto os que viveram os anos 60, quanto as gerações de novos fãs.

‘The Beatles: Get Back’ pretende ser um olhar íntimo lançado sobre os momentos finais da banda, que incluem o show de 30 de janeiro de 1969, quando os The Beatles subiram no telhado da sede da Apple Records, em Londres, e proporcionaram aos transeuntes uma experiência única quando realizaram o que seria sua última apresentação ao vivo da banda. O momento ficou conhecido como “The Beatles Rooftop Concert” e tornou-se um dos momentos mais icônicos da cultura pop do século 20.

Os “Fab Four”

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr são vistos em imagens inéditas durante uma sessão de gravação crucial e no ensaio de 14 novas canções, algumas das quais viriam a ser apresentadas nos dois álbuns finais: Abbey Road e Let It Be. Essas sessões íntimas, com a gravação das músicas finais escritas pela potência das compositoras, lançarão uma nova luz sobre os últimos dias da banda.

Uma história vasculhada

Peter Jackson vasculhou mais de 60 horas de filmes inéditos e 150 horas de áudio inédito para criar a narrativa de ‘The Beatles: Get Back’. As imagens foram capturadas por Michael Lindsay-Hogg, que estava com a banda enquanto montava um documentário de sua autoria, ‘Let It Be’, nos anos 1970.

De acordo com o Walt Disney Studios, as imagens do show no telhado, praticamente inéditas, foram restauradas e foram combinadas com mais de 150 horas de áudio inédito diretamente das sessões de gravação.

“Queríamos dar aos fãs dos Beatles em todo o mundo um mimo de feriado, por isso preparamos esta amostra de cinco minutos do nosso próximo filme ‘The Beatles: Get Back’. Esperamos que traga um sorriso a todos os rostos e alguma alegria muito necessária neste momento difícil”, disse Peter Jackson na prévia do documentário divulgada no final do ano passado.