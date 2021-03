Mas afinal o que tem de novo no ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’? Nós te contamos!

O longa ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’ estreou no último dia 18 e os fãs dos heróis da DC Comics não falam em outra coisa nas redes sociais. Com quatro horas de duração, o filme é uma versão estendida/modificada do 'Liga da Justiça’ de 2017. Por enquanto, no Brasil, a produção só está disponível na modalidade de aluguel nas plataformas: Apple TV, Claro, Google Play, Looke, Microsoft, Playstation, Sky, Uol Play, Vivo e WatchBr.

Para quem não lembra, Snyder começou o projeto do filme ‘Liga da Justiça’ e teve que se afastar. O motivo foi o suicídio da filha. A Warner, então, escalou Joss Whedon, de ‘Vingadores: Era de Ultron’, ‘Os Vingadores’, entre outros. Joss ficou com a tarefa de reescrever, filmar e reeditar o filme de Snyder.

O filme de 2017 foi alvo de muitas críticas e o próprio Henry Cavill, que interpreta o Superman, ficou descontente. “‘Homem de Aço’ foi um ótimo ponto de partida e acho que eu não mudaria nada. ‘Batman X Superman’ foi mais um filme do Batman que do Superman, e a pegada sombria funcionou para o Homem-Morcego. Mas ‘Liga da Justiça‘ não saiu como eu esperava”, disse o ator.

Leia mais:

Atenção: a partir de agora, este texto contém spoilers.

O grande vilão

Darkseid é descrito pela DC Comics como uma das maiores ameaças à humanidade. Frequentemente, ele é descrito também como o maior vilão de todos. No filme de 2017, Darkseid havia sido cortado, mas no novo filme ele tem um papel importante a cumprir. Ele é impiedoso e tirânico, proveniente de uma raça extraterrestre de divindades conhecidas como Novos Deuses.

Ele conquistou universos inteiros com seus poderes, tais como o raio ômega que saem de seus olhos. Com esse poder ele pode desintegrar, alterar, curar, teleportar ou dispersar. Darkseid é da raça conhecida como Novos Deuses. São personagens que se autodenominam Deuses e vivem fora do tempo e espaço normais. No novo filme, Darkseid aparece sendo derrotado na grande batalha de milhares de anos atrás. Humanos, amazonas e atlantes se uniram para derrotar o vilão. No filme de 2017, esse papel coube a outro vilão, o Lobo da Estepe.

Foto: Divulgação Warner

Mais detalhes sobre Ciborgue

Snyder deu mais destaque à trama de Ciborgue. Na versão de 2017 a história do super-herói foi tratada de forma muito básica. Os fãs podem ver no novo filme o acidente que vitimou a sua mãe e como se forma o herói. Seu pai Silas usa a tecnologia de uma das Caixas Maternas para transformá-lo em uma máquina, com o objetivo de salvar sua vida.

Mais de Flash também

Na versão de Snyder, Flash continua sendo o alívio cômico do grupo, mas ele tem uma postura muito mais segura agora. No novo filme ele também encontra Iris West pela primeira vez após salvá-la de um acidente. Flash também tem uma participação importante na batalha final: ele reverte o tempo e impede a sincronização das três Caixas Maternas.

O Coringa

Em um pesadelo de Batman, o tão aguardado vilão do homem-morcego aparece de uma forma surpreendente. No sonho, Batman vê uma Terra dizimada e governada por Darkseid. Não fica claro se essa seria uma profecia, mas o fato é que o Coringa está bastante assustador. “É o Coringa analisando o Batman sobre quem ele é e o que ele é. Isso é o que eu também senti que os fãs mereciam do Universo DC. Assim, o Coringa de Jared Leto e o Batman de Ben Affleck nunca realmente se encontraram. Não parecia legal para mim que tivéssemos feito todo o caminho dessas encarnações dos dois personagens sem podermos vê-los juntos”, disse Zack Snyder, em uma entrevista.

O grande retorno e o uniforme preto

Assim como no filme de 2017, o Superman volta a integrar a Liga da Justiça. Mas o roteiro de Snyder é menos apressado. Ele mostra Clark voltando para a casa que era de sua mãe e conversando com Lois. Também há uma cena dele dentro de sua nave, ouvindo as vozes de Jor-El e Jonathan.

O tão aguardado uniforme preto finalmente aparece. O traje, foi visto pela primeira vez na HQ ‘Reino do Superman’, de 1993. A história seguia o outro quadrinho chamado de ‘A Morte do Superman’, escrito por Dan Jurgens. Por isso é um traje que representa o renascimento do herói.

Foto: Divulgação Warner