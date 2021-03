VÍDEO: trailer de 'Os Irregulares de Baker Street'. Nova série da Netflix se passa no universo de Sherlock Holmes

No próximo dia 26 de maio entra no catálogo da Netflix uma nova série com temática criminal. ‘Os Irregulares de Baker Street’ mistura crimes, personagens adolescentes e o universo de Sherlock Holmes. O anúncio foi feito na conta oficial da Netflix Brasil com a divulgação do trailer.

Jovens + crimes sobrenaturais + Sherlock Holmes? Tô dentro! Dia 26 de março estreia Os Irregulares de Baker Street, a minha nova série. pic.twitter.com/LLHpc13ojb — netflixbrasil (@NetflixBrasil) March 15, 2021

Sinopse

Ambientada na Londres durante a época Vitoriana, uma gangue de 5 adolescentes desajustados manipulada pelo sinistro Dr. Watson e seu misterioso parceiro de negócios, Sherlock Holmes, para solucionar crimes. Porém, quando esses crimes passam a ter uma aura sobrenatural, surge algo assustador. A partir desse momento, os jovens precisam se unir para salvar a cidade e o resto do mundo.

Um dos pontos que tem chamado a atenção da crítica é a presença de atores negros. O Dr. Watson, por exemplo, parceiro de Sherlock Holmes, é interpretado por Royce Pierreson. O roteiro é assinado por Tom Bidwell, conhecido roteirista britânico.

A história não é nova

‘Sherlock Holmes and the Baker Street Irregulars’ é uma série de livros escritos por Tracy Mack e seu marido Michael Citrin. A coletânea segue as aventuras de um grupo de crianças, os irregulares de Baker Street, criado por Arthur Conan Doyle como personagens coadjuvantes em seus romances de Sherlock Holmes.

Na obra de Arthur Conan Doyle, autor que criou Sherlock Holmes, os irregulares trabalham para Sherlock como agentes de inteligência. Eles aparecem em dois livros (‘Um estudo em vermelho’ e ‘O signo dos quatro’) e um conto (‘O homem torto’) do detetive inglês.

No elenco estão Henry Lloyd-Hughes (O Cavalo Amarelo), Royce Pierreson (The Witcher), Aidan McArdle (‘O Gênio e o Louco’). O grupo de gângsters é interpretado por Thaddea Graham (‘Carta ao Rei’), Darci Shaw (‘Judy: Muito Além do Arco-Íris’), Jojo Macari (‘Sex Education’), McKell David (‘Snatch: Um Novo Golpe’) e Harrison Osterfield (‘Mundo em Caos’).