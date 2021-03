Veja onde assistir ao ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’. Filme estreia amanhã nos EUA

A versão estendida do filme ‘Liga da Justiça’, 2017, estreia amanhã, 18, e você pode conferir o último trailer divulgado pela DC Comics. Com quatro horas de duração, a versão do diretor Zack Snyder vai ser lançada na plataforma HBO Max, que só chega ao Brasil em junho. Enquanto isso, podemos ver o filme somente sob a modalidade aluguel. As plataformas que receberão o longa serão: Apple TV, Claro, Google Play, Looke, Microsoft, Playstation, Sky, Uol Play, Vivo e WatchBr.

Lex Luthor e Coringa também são personagens esperados nessa nova versão da história contada pelo diretor norte-americano. O filme será dividido em quatro partes de uma hora cada, tudo disponibilizado no HBO Max, serviço de streaming da Warner.

Leia mais:

Por que essa nova versão está sendo lançada agora?

Primeiro, você precisa entender a cronologia dos fatos. O filme ‘Liga da Justiça’, lançado em 2017 foi dirigido por Joss Whedon e Zack Snyder. O longa está disponível no catálogo da Netflix. A sinopse original informa:

“Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman, Bruce Wayne convoca sua nova aliada Diana Prince para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes, poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque”.

Acontece que, na época, Snyder se afastou do projeto do ‘Liga da Justiça’ por conta do suicídio de sua filha. Quem tocou o projeto foi Joss Whedon, de ‘Vingadores: Era de Ultron’, ‘Os Vingadores’, entre outros. O longa foi alvo de muitas críticas e o próprio Henry Cavill, que interpreta o Superman, ficou descontente. “‘Homem de Aço’ foi um ótimo ponto de partida e acho que eu não mudaria nada. ‘Batman X Superman’ foi mais um filme do Batman que do Superman, e a pegada sombria funcionou para o Homem-Morcego. Mas ‘Liga da Justiça‘ não saiu como eu esperava”, disse o ator.

Depois das pressões dos fãs, a DC Comics e a Warner decidiram dar uma nova chance para a história. Por isso Zack Snyder foi chamado para continuar o trabalho interrompido.

Em entrevista ao The New York Times, Zack disse que deve ter criado mais de dez versões para o longa e que, uma delas passou das quatro horas de duração. “A verdade é que provavelmente existem dez versões para Liga da Justiça. Há uma versão mais longa do que essa de 4 horas. Há uma versão de 3 horas. Outra com 2 horas e 20 minutos. Acho que mostrei ao estúdio uma versão com 2 horas e 40 minutos. E então, cortes subsequentes de 2 horas e 30 minutos, 2 horas e 28 minutos, e 2 horas e 22 minutos”, afirmou.