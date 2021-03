VÍDEO: novo trailer de ‘Cruella’ mostra detalhes da história da vilã

O visual icônico, o sotaque britânico forte e as roupas monocromáticas são conhecidas de muita gente. ‘Cruela’, o live-action que deseja mostrar uma outra parte da história da vilã terror dos "doguinhos" de ‘101 Dálmatas’ teve seu segundo trailer divulgado. A produção da Disney tem estreia agendada para maio.

O roteiro que vai contar o início da história da vilã de ‘101 Dálmatas’ que é um ícone fashion. Emma Stone foi escalada para o papel principal e, em entrevista ao site Fansided disse: “Foi uma ótima experiência brincar com sua história de fundo e descobrir o que a torna a mulher que ela se tornou na história que vimos”.

Leia mais:

Sinopse

De acordo com a sinopse oficial: “Ambientado na Londres dos anos 70 em meio à revolução do punk rock, o filme mostra uma jovem vigarista chamada Estella, uma garota inteligente e criativa determinada a fazer um nome para si através de seus designs. Ela faz amizade com uma dupla de jovens ladrões e, juntos, constroem uma vida para si nas ruas de Londres. Um dia, o talento de Estella para a moda chama a atenção da Baronesa Von Hellman, uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora. Mas o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Estella abrace seu lado rebelde e se torne a Cruella má, elegante e voltada para a vingança.”

Antes de ser Cruella de Vil, Emma Stone é somente Estella e passa uma imagem desconstruída da famosa vilã, mostrando uma mulher forte e cheia de determinação. O primeiro trailer foi divulgado em fevereiro.

Este novo filme da Disney foi dirigido por Craig Gillespie. Além de Stone, contará com atuações de Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Emily Beecham e Joel Fry.