‘Um Lugar Silencioso 2’ chegará mais cedo aos cinemas e streaming

A Paramount confirmou através do seu perfil no Twitter que a continuação de ‘Um Lugar Silencioso’ teve sua estreia adiantada. Antes, a previsão de estreia era setembro. Agora, o longa chega aos cinemas em maio.

O streaming da Paramount+, que chegou ao Brasil no começo de março, tem possibilidades de receber o lançamento do longa em meados de julho, já que foi anunciado que os lançamentos iriam para o streaming 45 dias após chegarem aos cinemas.

A trama é a sequência do filme de 2018 que recebeu avaliação positiva de 95% no Rotten Tomatoes. Além disso, acumulou cerca de 340 milhões de dólares de bilheteria. Ele é considerado um sucesso, já que seu custo de produção foi de 17 milhões.

A família Abott, cuja matriarca é interpretada por Emily Blunt, percebe que as criaturas que caçam pelo som não são mais as únicas ameaças pelo caminho de areia. O filme foi nomeado ao Oscar 2019 na categoria Melhor Edição de Som e recebeu outros prêmios como o de Melhor Atriz para Emily Blunt, no Screen Actors Guild Awards, e o de Melhor Filme do Ano nos AFI Awards.

Desta vez, o roteiro vai explorar os eventos que antecederam a invasão alienígena, ao mesmo tempo que também acompanha o que aconteceu com Evelyn Abbott (Emily Blunt) e sua família após os ataques sofridos no primeiro filme.

Humanos e novas ameaças vão fazer parte da trama que também traz flashbacks, fazendo com que o espectador entenda melhor a história. As críticas foram positivas na pré-estreia e as reações foram marcadas por comentários sobre a tensão e o suspense do roteiro.