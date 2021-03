‘Falcão e o Soldado Invernal’ tem novo trailer divulgado

A estreia de ‘Falcão e o Soldado Invernal’ está agendada para o próximo dia 19 de março e os fãs foram surpreendidos com um trailer surpresa da nova série do Disney Plus. Tudo indica que esse será o último trailer dos heróis do universo de Vingadores da Marvel.

A trama começa após os eventos do longa ‘Vingadores: Ultimato’. Falcão (Anthony Mackie) e Soldado Invernal (Bucky Barnes) se unem contra uma nova ameaça global que vai testar suas habilidades e paciência. A série tem 6 episódios.

Anteriormente, outro trailer já havia sido divulgado. Confira!

Mais

Em entrevista ao site especializado Variety, o ator Anthony Mackie disse que ainda não foi procurado para discutir a continuidade da história da série ou do personagem dele no futuro das produções do estúdio. O que frustrou muitos fãs do universo Vingadores, uma vez que pode ser que uma segunda temporada não seja gravada.

O modelo de mini série, com 6 capítulos, funciona bem com início, meio e fim. A intenção é que a história termine de fato no último episódio. Isso porque, segundo a Variety, a ideia é que haja continuidade de novas séries dos personagens separadamente.

Leia mais:

Rostos conhecidos estarão na produção como Emily VanCamp, que interpreta Sharon Carter, mais conhecida como Agente 13. Ela interpretou um papel coadjuvante nos dois últimos filmes do Capitão América como um interesse amoroso do super-herói.

Anthony Mackie disse à Variety que a série custou US$ 150 milhões, o que equivale a um gasto de aproximadamente US$ 25 milhões por episódio, valor muito alto para produções de televisão.