Estupro e Overdose. Demi Lovato lança série documental e conta os capítulos mais tristes de sua história

`Dancing with the Devil’ teve seu trailer divulgado na última quarta-feira, 17, gerando expectativa nos fãs e nos não fãs, mas interessados pela história da cantora. A série documental que conta os capítulos mais polêmicos da vida da cantora Demi Lovato estreia dia 23 de março e é uma produção original do YouTube. Confira.

Estupro

"Sei que o que vou dizer vai impactar as pessoas também. Mas, quando eu era adolescente, estava em uma situação bem parecida e perdi minha virgindade em um estupro", diz Lovato. Na série documental, a cantora conta que, durante as gravações de ‘Camp Rock’, da Disney Channel, ela foi abusada por um membro da equipe. "Estávamos abraçados, mas eu disse: 'Isso não vai além, sou virgem e não quero perder [minha virgindade] desse jeito"", conta. "Mas isso não importou — ele fez mesmo assim", continuou.

Ela disse também que na época denunciou o seu agressor, mas que nada aconteceu com ele porque ele “fazia parte do elenco Disney”. Demi conta também que teve que continuar a ver essa pessoa todos os dias e que a situação era torturante. Ela tinha 15 anos na época.

Uma carreira em ascensão, até que…

Demi Lovato tem 28 anos e nasceu no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Cantora, compositora, atriz, autora e ativista, a jovem começou sua carreira em 2002. Aos oito anos de idade, Demi era parte do elenco de ‘Barney e seus amigos’. Mas começou a ser conhecida a partir de sua participação em ‘Camp Rock, em 2008, da Disney Channel, com a participação dos Jonas Brothers.

Sua carreira musical como cantora solo começou em 2008, com o lançamento do álbum ‘Don’t Forget’. O disco ficou na segunda posição da parada Billboard 200 com mais de 500 mil cópias vendidas somente nos Estados Unidos. Ano após ano, Demi se superava como cantora até que em 2010 ela teve que parar. Demi suspendeu sua participação em uma turnê com os Jonas Brothers para sua internação voluntária em uma clínica de reabilitação. Na época, os motivos divulgados foram problemas emocionais e físicos. Mais tarde, a própria Demi admitiu que a razão da internação em 2010 foram duas: distúrbios alimentares e automutilação.

Em 24 de julho de 2018, o serviço de Los Angeles foi chamado para atender uma solicitação na mansão da cantora. Ela foi encontrada inconsciente após sofrer uma overdose de heroína. O episódio quase deixou a cantora cega de forma definitiva. Ela teve ainda vários derrames cerebrais.

Relação com o pai

‘Dancing with the Devil’ também trata da relação de Lovato com o pai, que faleceu de câncer em 2013 aos 53 anos de idade. Depois de sua morte, a cantora revelou que ele sofria de uma doença mental e que, em sua honra, criou um programa de auxílio e tratamento para pessoas com o mesmo transtorno.