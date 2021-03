Os easter eggs de ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’. Você não vai acreditar no último!

Foram quatro anos de espera para ver o que o diretor Zack Snyder teria feito em sua versão de Liga da Justiça. E a espera finalmente acabou para os fãs.A versão estendida do filme ‘Liga da Justiça’, 2017, estreou no dia 18 pela HBO Max. Com quatro horas de duração, a versão do diretor Zack Snyder foi lançada no Brasil somente na modalidade aluguel. Por enquanto, as plataformas que receberam o longa foram: Apple TV, Claro, Google Play, Looke, Microsoft, Playstation, Sky, Uol Play, Vivo e WatchBr.

Para quem não lembra, Snyder começou o projeto do filme ‘Liga da Justiça’ e teve que se afastar. O motivo foi o suicídio da filha. A Warner, então, escalou Joss Whedon, de ‘Vingadores: Era de Ultron’, ‘Os Vingadores’, entre outros. Joss ficou com a tarefa de reescrever, filmar e reeditar o filme de Snyder.

O longa, lançado em 2017, foi alvo de muitas críticas e o próprio Henry Cavill, que interpreta o Superman, ficou descontente. “‘Homem de Aço’ foi um ótimo ponto de partida e acho que eu não mudaria nada. ‘Batman X Superman’ foi mais um filme do Batman que do Superman, e a pegada sombria funcionou para o Homem-Morcego. Mas ‘Liga da Justiça‘ não saiu como eu esperava”, disse o ator.

Não foi só aos fãs que a versão de 2017 despontou. As alegações das estrelas Ray Fisher (Ciborgue) e Gal Gadot (Mulher Maravilha) de má conduta de Whedon ao fazer o filme vazaram para a imprensa. “Eu tive minha própria experiência com ele (Joss Whedon), que não foi das melhores, mas cuidei disso lá e quando aconteceu. Eu levei para os superiores e eles cuidaram disso. Estou feliz por Ray Fisher ter vindo a público falar também”, disse Gadot.

Em um comunicado divulgado em 11 de dezembro de 2020, a Warner Media disse: “A investigação da Warner Media sobre o filme da Liga da Justiça foi concluída e medidas corretivas foram tomadas”. A investigação foi motivada por alegações feitas por Ray Fisher nas redes sociais em agosto, quando o ator acusou Whedon de comportamento "grosseiro, abusivo, não profissional e completamente inaceitável" e também alegou que os produtores Geoff Johns e Jon Berg "ativaram" seu suposto comportamento.

Polêmicas à parte, podemos falar das surpresas que o filme reserva. A partir de agora, este texto conterá spoilers.

Leia mais:

Estátua de Themis

Antes de parar o ataque terrorista ao banco, a Mulher Maravilha descansa brevemente em uma estátua de Themis, uma Titã da mitologia grega. Ela é conhecida como a deusa grega da justiça.

A roupa formal amazônica relembra a armadura de águia de Diana

A roupa que a rainha Hipólita usa enquanto dispara a Flecha de Ártemis relembra a armadura de águia dourada da Mulher Maravilha. A vestimenta apareceu pela primeira vez na história em quadrinhos de 1996 Kingdom Come e acabou se tornando a roupa que Diana usa quando as coisas estão realmente ficando feias. ‘Mulher Maravilha 1984’ acabaria por revelar que a armadura pertencia à lendária amazona Asteria.

“Uma vez conheci um homem que adoraria voar”

Enquanto olha para o avião experimental de Batman, Diana faz uma alusão a Steve Trevor, o personagem de Chris Pine, que morreu em ‘Mulher Maravilha’ e depois morreu de novo em ‘Mulher Maravilha em 1984’.

Deuses gregos em batalha

Zeus, Artemis e Áries (antes de sua traição, conforme detalhado em ‘Mulher Maravilha’) aparecem na batalha contra Darkseid. Você viu?

Metamorfose

Enquanto Cyborg fica de mau humor em sua casa, ele fica ao lado de um pôster ou impressão do filme ‘A Metamorfose’, de Franz Kafka. É uma decoração apropriada, já que ele pensa que basicamente foi transformado em um monstro.

A caixa-mãe é uma referência ao quadrinho

A caixa-mãe que criou Cyborg é rotulada como “Objeto 6-1982”, o que provavelmente é uma referência a junho de 1982, o mês em que o quadrinho que revelou sua história de origem, Tales of the New Teen Titans # 1, chegou às lojas. Este easter egg apareceu pela primeira vez no final de ‘Batman X Superman’.