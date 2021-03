Bruno Gagliasso foi confirmado para a nova série de policial da Netflix com direito à reação de Gio Ewbank

‘Santo’ será uma produção original da Netflix e o enredo se passará entre o Brasil e a Espanha. A criação é de Carlos López e do diretor brasileiro Vicente Amorim. Gagliasso e o ator espanhol Raúl Arévalo, de ‘Tempo entre costuras’, ‘Velvet’ e outros, serão os personagens centrais.

Será uma série policial com intrigas, ação e suspense. Santo é um narcotraficante cuja identidade nunca foi descoberta pela polícia. Se sabe que ele existe, mas não se sabe qual o rosto e nem onde ele está. Os policiais federais Ernesto Cardona (Bruno Gagliasso) e Miguel Millán (Raúl Azevedo) estarão obstinados a encontrar a verdadeira identidade de Santo.

Os dois personagens são radicalmente opostos e o desafio é que ambos colaborem um com o trabalho do outro com o objetivo de resolver o caso. A Netflix confirmou que as gravações ocorrerão parte no Brasil e parte na Espanha.

As reações

Bruno repostou no seu Instagram o post oficial do anúncio da Netflix e mostrou estar feliz com o novo momento de carreira. Ele disse: “Muito feliz em poder contar essa nova e importante fase da minha carreira”.

“Não é que o Bruno Gagliasso passou naquele teste? Estrelada por ele e pelo Raúl Arévalo, ‘Santo’ é minha mais nova série de suspense e será gravada no Brasil e na Espanha. Eu não vejo a hora de ver esse ‘surubón’ no meu site!”, brincou a Netflix em publicação no Twitter que anunciou o novo projeto do ator brasileiro.



A esposa do ator, Giovanna Ewbank repostou o mesmo post oficial da Netflix e escreveu: “Arrasa, meu amor”.

Vicente Amorim é cineasta austro-brasileiro e já dirigiu o longa ‘Irmã Dulce’ e a série de televisão ‘As Canalhas’, entre outros. Ele é filho do ex-ministro da Defesa Brasil Celso Amorim. No final da década de 1990, trabalhou como diretor na Rede Globo onde dirigiu a série especial ‘A Justiceira’, sua estreia na direção.