Acabou a farra! Netflix testa recurso que impede o compartilhamento de senhas

O aumento da concorrência para a Netflix nos últimos meses fez com que a plataforma começasse a testar um novo recurso. É possível que, em breve, o compartilhamento de senhas entre vários usuários seja proibido.

A informação, do portal especializado GammaWire, confirmou que alguns usuários receberam mensagens de confirmação ao acessarem suas contas. O novo recurso funciona como um alerta, pedindo aos usuários que verifiquem se estão autorizados ao acesso na conta.

Se a pessoa que está tentando acessar a conta não conseguir verificar o acesso com o código enviado, a Netflix bloqueará o acesso da conta.

Leia mais:

“Este teste foi desenvolvido para ajudar a garantir que as pessoas que usam contas da Netflix sejam autorizadas a fazê-lo”, disse um porta-voz da Netflix em comunicado. Os termos de serviço da empresa afirmam que as contas “não podem ser compartilhadas com pessoas fora de sua casa”. O recurso ainda está em sua fase de testes e não tem previsão de implementação, pelo menos por enquanto.

Netflix e Pandemia

A Netflix teve um grande impulso com a pandemia do ano passado, quando a demanda por entretenimento disparou. O serviço de streaming agora tem mais de 200 milhões de membros pagos, contra 30% desde 2019. Aproximadamente 37 milhões de pessoas se inscreveram no ano passado, incluindo 8,5 milhões nos últimos três meses. Mais de 80% dos novos registros no ano passado vieram de fora dos Estados Unidos e Canadá, e a Europa tem o maior número de novos membros.

Fatores adicionais, como aumentos de preços nos EUA, Reino Unido e outros lugares, ajudaram a receita a aumentar 24% no trimestre mais recente, para US $ 6,6 bilhões, enquanto os lucros alcançaram US $ 542 milhões.