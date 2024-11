A verdade por trás do suposto vídeo misterioso de carro estacionado que capota ‘sozinho’

Uma câmera de segurança flagrou uma imagem curiosa, no Paraná, onde um carro estacionado parece capotar “sozinho”.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, o caso aconteceu na tarde de segunda-feira (25) e ninguém se feriu.

No momento, a proprietária do veículo estava trabalhando. No entanto, nada de anormal aconteceu na situação.

Como informado, a proprietária contou que colegas que viram a cena foram chamá-la. Ela disse que quando viu o que aconteceu, ficou em estado de choque.

Pessoas que presenciaram a situação informaram que o caminhão bateu em um cabo de telefonia, que arrebentou e foi arrastado pelo veículo.

Ainda de acordo com as informações, após, a suspeita deles é que o fio tenha enroscado na traseira do carro e, com o caminhão em movimento, o veículo foi puxado, causando o capotamento. Confira o flagrante:

Com informações do site G1