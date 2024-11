Vídeo flagra momento em que mulher toma ação rápida e dá cadeirada para imobilizar homem que roubou celular

Em um flagrante inesperado, um vídeo registrou o momento em que mulher toma uma ação rápida e dá uma cadeirada para imobilizar um homem que tinha acabado de roubou um celular.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site R7, o caso aconteceu na província de Chaco, na Argentina, onde duas mulheres conversavam tranquilamente.

Como é possível ver registro de câmera uma de segurança, em um determinado momento, uma delas percebeu um rapaz suspeito se aproximando, que estava em uma bicicleta.

Em uma reação inesperada, ela arremessou uma cadeira no homem, que havia acabado de roubar o celular. Após o incidente, garçons do local correram para deter o assaltante.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo do ocorrido, que aconteceu no início do mês, rapidamente repercutiu nas redes sociais. Confira o registro:

Com informações do site R7