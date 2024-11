VÍDEO: Andressa Urach é agredida por Juju Ferrari em festa badalada e mostra o rosto ensanguentado

Andressa Urach teve uma noite inesperada ao participar de uma festa, nesta segunda (25), com a influencer Juju Ferrari. No local, as duas protagonizaram uma nova briga no meio da pista de dança.

Como detalhado pelo site Notícias da TV, a criadora de conteúdo saiu da celebração direto para o hospital após levar um tapa no rosto, que deixou uma ferida aberta. Ela precisou levar quatro pontos no machucado.

A confusão foi gravada e publicada nas redes sociais. No vídeo, Andressa Urach cospe na cara da ex-amiga, que revida e parte pra cima imediatamente. Andressa começa a jorrar sangue do ferimento em seu rosto;

Posteriormente, a famosa apareceu nos Stories do Instagram para dar sua versão dos acontecimentos. “Vou ter que levar ponto, olha isso. Arregaçou com a minha cara”, afirmou.

Andressa mostrou todo o procedimento de sutura, reclamou que não tinha tomado remédios para dor no hospital, e depois reapareceu deixando a instituição médica.

Ainda segundo as informações, no Instagram, Juju também compartilhou uma breve mensagem: “Já estou em casa, brilhos. Amanhã converso com vocês. Algo me disse para não ir à festa. Estou chateada com tudo. As pessoas são sujas.” Confira a treta:

