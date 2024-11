Profissionais de saúde são flagradas fazendo babyliss em hospital público e caso gera revolta nas redes sociais

Pacientes que aguardavam atenção médica em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Distrito Federal, flagraram profissionais de saúde fazendo babyliss nos cabelos durante o expediente.

Como detalhado pela Tv Record, o flagrante acabou viralizando nas redes sociais e gerando um grande debate.

Como informado, as imagens foram gravadas na ala amarela – destinada a casos de gravidade moderada.

No registro, é possivel ver uma enfermeira realizando o procedimento estético, enquanto pacientes aguardavam por cuidados.

Ainda de acordo com as informações, em nota, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), responsável pela administração das UPAs, informou que as colaboradoras foram identificadas e medidas disciplinares estão sendo tomadas. Confira o registro:

