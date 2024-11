Aos 61 anos, “Irmã do Cross” viraliza ao mostrar rotina intensa de treinos na academia

Aos 61 anos, a intitulada “Irmã do Cross” viraliza nas redes sociais ao mostrar sua rotina intensa e constante de treinos na academia. Um verdadeiro sucesso, ela já conta com quase 1 milhão de seguidores no Instagram.

Em uma das postagens recentes que mostra seu cotidiano de treinamento, Marluce, moradora de Jaboatão (PE), descreveu: “Reações dos alunos ao me ver treinando”.

A postagem acabou viralizando e já conta com mais de 5 milhões de reproduções. A rotina também gerou inúmeras reações dos usuários, que ficaram impressionados.

Uma pessoa escreveu: “Olha, a irmã do círculo de oração está forte do poder”.

Outra comentou: “A irmã levanta os pesos com outra força, não é sozinha, não; ela nem faz careta”.

Uma terceira pessoa ainda comentou: “Fui humilhada, senhores e senhoras. Parabéns, dona Marluce, inspiração para muitos”. Confira o vídeo: