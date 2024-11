Mulher risca carro estacionado em local proibido em frente à garagem e flagrante provoca debate nas redes

Uma mulher ficou revoltada com a atitude de um motorista e tomou uma decisão polêmica: riscou o carro que estava estacionado em frente à sua garagem.

O flagrante gera debate nas redes sociais e compartilhado recentemente no instagram.

No vídeo, que já conta com mais de 100 mil reproduções, é possível ver o veículo estacionado todo riscado com a palavra: Garagem.

No registro, ela aparentemente questiona uma pessoa que passa pelo local se seria o dono do carro. No entanto, não está claro qual foi o material utilizado.

A postagem gerou inúmeras reações dos usuários. Uma pessoa comentou: “Os dois errados. Ela mais ainda, pois existe punição pra isso”.

Uma segunda escreveu: “Um erro não justifica outro. Chama a guarda municipal e a polícia. Agora é revoltante. Tem muitos folgados”.

Uma terceira pessoa ainda comentou: “O cara ta errado em estacionar em local proibido, sujeito a multa, mas ela vai responder por danos, pois agiu de maneira incorreta. Vai levar processo também”. Confira o vídeo: