Disse que tinha filhos e precisava de emprego: mulher rouba quantia milionária em mercadorias no primeiro dia de trabalho

Uma comerciante de um shopping em Lima, no Peru, denunciou ter sido vítima de um roubo por parte de uma mulher que ela havia acabado de contratar e que, desde o primeiro dia, começou a furtar mercadorias de sua loja.

ANÚNCIO

Segundo relato da vítima, a mulher pediu trabalho, alegando passar por dificuldades financeiras.

No entanto, na realidade, ela era uma estelionatária que roubou mercadorias no valor de 100 mil soles, cerca de R$ 150 mil, como detalhado pelo site Mega.

A comerciante contou que a mulher, de 36 anos, se apresentou em sua loja com documentos falsificados e pediu emprego.

Por isso, a comerciante decidiu contratá-la. Assim, a criminosa, juntamente com um cúmplice, aproveitou a confiança da dona para encher vários sacos com mercadorias.

A vítima do roubo afirmou que, de acordo com o registro da Polícia Nacional do Peru (PNP), a mulher que lhe roubou mercadorias teria pelo menos 16 denúncias por roubo e usurpação de identidade.

“Não só me roubou, ela roubou outras pessoas. É uma rede de criminosos, uma quadrilha. Peço justiça”, declarou.

Com informações do site Mega